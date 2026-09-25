Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT
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Характеристики
Пропускная способность, Мб/с
48000
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 570 руб.
В наличии
Код товара: 738958
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83 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х5
Вес, г.
100
Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT
Оперативная память PATRIOT DDR5 создана для тех, кто ценит мощность и стиль. Общий объём комплекта — внушительные 32 Гб — позволяет забыть о тормозах даже в самых тяжёлых задачах, будь то игры или профессиональная работа. Каждый модуль на 16 Гб с частотой 6000 МГц: высокая скорость и мгновенный отклик в любых сценариях. Пропускная способность 48000 МБайт/с обеспечивает быструю работу приложений и комфорт при многозадачности. Современный форм-фактор DIMM подходит для мощных систем. Эффективный радиатор охлаждения поддерживает стабильную работу, а стильная подсветка придаёт особый характер вашему ПК. Напряжение питания 1.4 В и задержка CAS Latency 28 делают этот комплект отличным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
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Бренд
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Оперативная память PATRIOT DDR5 создана для тех, кто ценит мощность и стиль. Общий объём комплекта — внушительные 32 Гб — позволяет забыть о тормозах даже в самых тяжёлых задачах, будь то игры или профессиональная работа. Каждый модуль на 16 Гб с частотой 6000 МГц: высокая скорость и мгновенный отклик в любых сценариях. Пропускная способность 48000 МБайт/с обеспечивает быструю работу приложений и комфорт при многозадачности. Современный форм-фактор DIMM подходит для мощных систем. Эффективный радиатор охлаждения поддерживает стабильную работу, а стильная подсветка придаёт особый характер вашему ПК. Напряжение питания 1.4 В и задержка CAS Latency 28 делают этот комплект отличным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Теги товара: 32 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Теги товара: 32 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Купить Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - по цене 83570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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