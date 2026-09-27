Оперативная память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBEK2-32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBEK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Объема 32 ГБ хватит с запасом для комфортной игры на высоких настройках с параллельной стримингом, а также для работы с тяжелыми профессиональными приложениями и множеством вкладок в браузере. Он представляет собой оптимальный баланс между ценой и производительностью для пользователей, переходящих на новейшую платформу и не желающих переплачивать за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых поколений DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только в соответствующие материнские платы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных сценариях такая комбинация объема и частоты обеспечит плавный геймплей в современных играх, сократит время рендеринга проектов и заметно повысит общую отзывчивость системы при интенсивной многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти указаны как CL36, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 5600 МГц в стандарте DDR5. Для автоматической настройки на заявленные скоростные характеристики модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет без сложных ручных манипуляций в BIOS получить максимальную производительность, просто выбрав соответствующий профиль. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, обеспечивая стабильную работу.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее. Для корректной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующими слотами и чипсетом, поддерживающим такие скорости. Перед покупкой всегда стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета из серии Beast, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами, что упрощает процесс сборки и модернизации. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных и строгих сборок без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. При желании в будущем можно установить ещё один аналогичный комплект для увеличения общего объема до 64 ГБ, но для максимальной стабильности рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с устаревшими платформами DDR4 - для этой памяти требуется абсолютно новая материнская плата. Также стоит убедиться, что выбранная вами плата в спецификации поддерживает частоту 5600 МГц, особенно при использовании процессоров начального уровня, которые могут иметь ограничения по максимальной частоте памяти. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю систему на базе DDR5, не стремясь к экстремальному разгону. Если ваша основная задача - офисная работа или серфинг в интернете, вам может быть достаточно более доступного набора меньшего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Объема 32 ГБ хватит с запасом для комфортной игры на высоких настройках с параллельной стримингом, а также для работы с тяжелыми профессиональными приложениями и множеством вкладок в браузере. Он представляет собой оптимальный баланс между ценой и производительностью для пользователей, переходящих на новейшую платформу и не желающих переплачивать за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых поколений DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только в соответствующие материнские платы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных сценариях такая комбинация объема и частоты обеспечит плавный геймплей в современных играх, сократит время рендеринга проектов и заметно повысит общую отзывчивость системы при интенсивной многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти указаны как CL36, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 5600 МГц в стандарте DDR5. Для автоматической настройки на заявленные скоростные характеристики модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет без сложных ручных манипуляций в BIOS получить максимальную производительность, просто выбрав соответствующий профиль. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, обеспечивая стабильную работу.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее. Для корректной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующими слотами и чипсетом, поддерживающим такие скорости. Перед покупкой всегда стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета из серии Beast, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами, что упрощает процесс сборки и модернизации. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных и строгих сборок без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. При желании в будущем можно установить ещё один аналогичный комплект для увеличения общего объема до 64 ГБ, но для максимальной стабильности рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с устаревшими платформами DDR4 - для этой памяти требуется абсолютно новая материнская плата. Также стоит убедиться, что выбранная вами плата в спецификации поддерживает частоту 5600 МГц, особенно при использовании процессоров начального уровня, которые могут иметь ограничения по максимальной частоте памяти. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю систему на базе DDR5, не стремясь к экстремальному разгону. Если ваша основная задача - офисная работа или серфинг в интернете, вам может быть достаточно более доступного набора меньшего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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