Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16N11S8/4WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти оптимален для модернизации устаревших систем на базе DDR3, которые продолжают использоваться в качестве офисных, домашних или медиацентров. Он призван заменить или дополнить существующий объём памяти, улучшив отзывчивость ПК при работе с документами, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр или ресурсоёмких задач видеомонтажа стоит рассматривать более ёмкие комплекты или память поколения DDR4 и новее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR3, что определяет его совместимость исключительно с материнскими платами и процессорами, поддерживающими этот устаревший, но ещё распространённый тип памяти. Он выполнен в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров, а значит, физически не подойдёт для слотов ноутбучной памяти SO-DIMM. Использование этой планки возможно только в соответствующих слотах плат под сокеты LGA 775, 1156, 1155, 1366, а также AM3/AM3+ и FM1/FM2 от AMD.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 4 ГБ с частотой 1600 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для базовых задач и лёгкой многозадачности в рамках своей платформы. Для комфортной работы в Windows 10 или 11 в паре с офисным софтом и браузером рекомендуется устанавливать минимум две таких планки, чтобы активировать двухканальный режим и получить суммарный объём 8 ГБ. Частота 1600 МГц для DDR3 считается стандартной и хорошо подходит для апгрейда старых систем, где более высокие частоты могут не поддерживаться чипсетом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11, что является типичным значением для памяти DDR3-1600 стандартного напряжения 1.5 В. Такая комбинация обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без необходимости сложных настроек. Данный модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, так как рассчитан на работу на номинальных частотах, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже со старыми материнскими платами без продвинутых опций BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром процессоров Intel и AMD, выпущенных в эпоху господства DDR3. Однако крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR3, так как они физически и электрически не совместимы с более новыми стандартами DDR4 и DDR5. Также стоит свериться с руководством к плате, чтобы уточнить максимально поддерживаемый объём на канал и частоту, хотя 1600 МГц поддерживается практически всеми чипсетами для DDR3.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типичное решение для модулей стандартного напряжения и частоты, которые не подвержены сильному нагреву в повседневных сценариях использования. Компактная высота гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Подсветка или какие-либо декоративные элементы здесь не предусмотрены, что соответствует её позиционированию как надёжного и недорогого решения для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для максимального прироста производительности в системах с поддержкой двухканального режима (что характерно для большинства платформ DDR3) рекомендуется приобретать и устанавливать две идентичные планки в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Докупать отдельный модуль к уже имеющемуся можно, но для минимизации рисков нестабильности лучше выбирать модель с максимально близкими характеристиками - объёмом, частотой, таймингами и производителем чипов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с устаревшим стандартом DDR3 - эта память предназначена только для старых систем и не подойдёт для современных платформ. Важно понимать, что для комфортной работы сегодня даже в офисных задачах одного модуля на 4 ГБ часто бывает недостаточно, оптимальным будет комплект из двух планок на общий объём 8 ГБ. При выборе ориентируйтесь на совместимость вашей материнской платы (слоты DDR3), а также на текущий объём памяти - эта планка станет отличным недорогим способом оживить старый ПК, но не является решением для сборки нового компьютера.