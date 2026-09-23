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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S)

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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото 1
Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото 2
Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
  • Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото 1
  • Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото 2
  • Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621973
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным базовым решением для обновления устаревшего офисного или домашнего компьютера, а также для сборки простой системы для повседневных задач. Он оптимально подходит для работы с документами, веб-сёрфинга с несколькими вкладками, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с объёмными проектами в графических редакторах этого объёма и скорости будет недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (UDIMM) означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для памяти DDR4 и DDR3 имеют разные ключи-прорези, что физически исключает установку неподходящего поколения в материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что на сегодняшний день является минимальным комфортным уровнем для работы в операционной системе Windows 10 или 11 с базовым набором программ. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную отзывчивость системы в простых сценариях использования. Для ощутимого прироста производительности в играх или профессиональных приложениях требуется не только больший объём памяти, но и более высокая частота, однако в рамках своих задач этот модуль справляется уверенно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель памяти работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление. Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, не указаны как ключевая характеристика, что типично для базовых модулей. Этот комплект, скорее всего, не поддерживает автоматические профили разгона XMP, а будет работать на частоте, определяемой материнской платой и процессором по стандарту JEDEC, что упрощает установку и гарантирует стабильность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Он будет корректно работать с большинством процессоров и материнских плат, поддерживающих этот стандарт, но его конечная рабочая частота может быть ограничена контроллером памяти процессора. Например, некоторые базовые процессоры Intel могут поддерживать максимальную частоту 2400 МГц, а значит, планка будет работать на этой, более низкой скорости. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы и CPU.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения, что характерно для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Внешний вид лаконичен и функционален, что идеально для сборок, где важна не эстетика, а надёжность и совместимость.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в соответствующий слот материнской платы, обычно обозначенный одним цветом. При дальнейшем расширении объёма рекомендуется использовать планки с максимально схожими характеристиками, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это объём в 4 ГБ, который в современных условиях часто является недостаточным. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под память DDR4. Учтите, что для сборки нового компьютера или серьёзного апгрейда стоит рассмотреть комплект из двух модулей общей ёмкостью не менее 8 или 16 ГБ. Данный модуль оптимален как недорогое решение для замены вышедшей из строя планки в существующей системе или для минимального расширения объёма ОЗУ при жёстком бюджете.

Отзывы о товаре Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным базовым решением для обновления устаревшего офисного или домашнего компьютера, а также для сборки простой системы для повседневных задач. Он оптимально подходит для работы с документами, веб-сёрфинга с несколькими вкладками, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с объёмными проектами в графических редакторах этого объёма и скорости будет недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (UDIMM) означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для памяти DDR4 и DDR3 имеют разные ключи-прорези, что физически исключает установку неподходящего поколения в материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что на сегодняшний день является минимальным комфортным уровнем для работы в операционной системе Windows 10 или 11 с базовым набором программ. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную отзывчивость системы в простых сценариях использования. Для ощутимого прироста производительности в играх или профессиональных приложениях требуется не только больший объём памяти, но и более высокая частота, однако в рамках своих задач этот модуль справляется уверенно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель памяти работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление. Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, не указаны как ключевая характеристика, что типично для базовых модулей. Этот комплект, скорее всего, не поддерживает автоматические профили разгона XMP, а будет работать на частоте, определяемой материнской платой и процессором по стандарту JEDEC, что упрощает установку и гарантирует стабильность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Он будет корректно работать с большинством процессоров и материнских плат, поддерживающих этот стандарт, но его конечная рабочая частота может быть ограничена контроллером памяти процессора. Например, некоторые базовые процессоры Intel могут поддерживать максимальную частоту 2400 МГц, а значит, планка будет работать на этой, более низкой скорости. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы и CPU.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения, что характерно для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Внешний вид лаконичен и функционален, что идеально для сборок, где важна не эстетика, а надёжность и совместимость.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в соответствующий слот материнской платы, обычно обозначенный одним цветом. При дальнейшем расширении объёма рекомендуется использовать планки с максимально схожими характеристиками, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это объём в 4 ГБ, который в современных условиях часто является недостаточным. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под память DDR4. Учтите, что для сборки нового компьютера или серьёзного апгрейда стоит рассмотреть комплект из двух модулей общей ёмкостью не менее 8 или 16 ГБ. Данный модуль оптимален как недорогое решение для замены вышедшей из строя планки в существующей системе или для минимального расширения объёма ОЗУ при жёстком бюджете.

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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-00S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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