Описание товара Оперативная память CBR DDR4 SODIMM 4GB 2666MHz (CD4-SS04G26M19-01)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда ноутбуков или компактных настольных систем, таких как NUC и мини-ПК. Он идеально подходит для офисной работы, учёбы, веб-серфинга с умеренным количеством вкладок и работы с лёгкими приложениями. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложной многозадачности объёма в 4 ГБ будет недостаточно, но он станет отличным и экономичным решением для оживления старого устройства или расширения объёма ОЗУ в паре с другим модулем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту и сниженное энергопотребление. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки для установки исключительно в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ, что является минимальным комфортным уровнем для работы современной операционной системы и базовых задач. Эффективная частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для платформы, позволяя системе быстрее обмениваться данными с процессором. В реальных сценариях это выражается в более отзывчивой работе интерфейса, ускоренной загрузке приложений и плавном переключении между несколькими программами, хотя для серьёзной нагрузки важен именно суммарный объём установленной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и конкретное рабочее напряжение для данной модели обычно определяются производителем на уровне, оптимальном для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц. Для модулей памяти такого класса, ориентированных на массовый апгрейд, поддержка экстремальных профилей разгона вроде XMP обычно не предусмотрена. Планка будет работать на своей номинальной частоте, совместимой с контроллером памяти процессора ноутбука, что гарантирует простоту установки и отсутствие необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддержкой стандарта DDR4. Это включает в себя платформы Intel (процессоры 6-го поколения Core и новее) и AMD (мобильные серии Ryzen). Перед покупкой критически важно проверить, какое поколение памяти - DDR3 или DDR4 - поддерживает ваша конкретная модель ноутбука, так как они не взаимозаменяемы. Частота 2666 МГц будет работать корректно, даже если ноутбук изначально использовал память с меньшей частотой, поскольку контроллер памяти автоматически согласует параметры.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM-модулей формате без дополнительных радиаторов или подсветки. Это стандартное и правильное решение для ноутбуков, где пространство для воздушного потока ограничено, а высокие радиаторы могут физически не поместиться в отсек. Отсутствие массивного охлаждения не является минусом, поскольку в ноутбучных системах модули памяти редко подвергаются экстремальным тепловым нагрузкам, а компактность гарантирует беспроблемную установку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной (или максимально похожей по характеристикам) планки в парный слот. При расширении памяти рекомендуется использовать модули одинакового объёма, частоты и, по возможности, таймингов для достижения максимальной стабильности и производительности в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Убедитесь, что в вашем устройстве есть свободный слот для расширения или что вы планируете заменить уже установленную планку. Для современных задач, таких как работа с Windows 10/11 или одновременное использование нескольких программ, рекомендуется рассматривать этот модуль как часть конфигурации минимум из 8 ГБ (2x4 ГБ). Если ваша основная цель - серьёзный игровой или рабочий ноутбук, стоит сразу смотреть на комплекты от 16 ГБ и более высокие частоты.