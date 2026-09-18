Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVS48G320C6)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для базовой сборки или плавного апгрейда настольного компьютера. Он закрывает потребности в быстрой и отзывчивой работе офисных пакетов, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр, предлагая хороший баланс цены и скорости. Если же ваши задачи включают профессиональный монтаж видео или современные игры на максимальных настройках, стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модели большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространённым решением для платформ Intel и AMD последних лет. Данное поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер и физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 8 ГБ — это распространённый и разумный минимум для комфортной работы в 2024 году. Рабочая частота 3200 МГц — популярный и хорошо сбалансированный показатель, который ощутимо ускоряет загрузку уровней в играх, обработку данных в приложениях и общую отзывчивость системы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц. Однако для полного раскрытия потенциала двухканального режима рекомендуется использовать два идентичных модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CAS Latency (CL), определяют задержки при доступе к данным. Данная модель работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц вам достаточно просто активировать готовый профиль разгона в BIOS материнской платы, избегая сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат для настольных ПК, поддерживающих DDR4. Это включает платформы Intel начиная с чипсетов 100-й серии и AMD начиная с платформ AM4. Важно помнить, что для поддержки частоты 3200 МГц её должен ""потянуть"" не только слот памяти, но и контроллер памяти внутри вашего процессора. Перед покупкой сверите списки совместимости на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без массивного радиатора. Такой подход обеспечивает гарантированную совместимость даже с самыми крупными башенными кулерами процессора, не создавая риска физического конфликта в корпусе. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для работы на заявленных частотах, так как стандартное напряжение 1.2 В не приводит к сильному нагреву чипов памяти.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального быстродействия системы рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты материнской платы, активировав двухканальный режим работы. Он позволяет практически вдвое увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, что положительно скажется на производительности в играх и ресурсоёмких приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это использование одного модуля, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, поскольку память разных поколений (DDR3, DDR4, DDR5) физически и электрически несовместимы. Для достижения частоты 3200 МГц через XMP может потребоваться современный процессор и, в редких случаях, обновление BIOS материнской платы. Этот модуль — идеальный шаг для начального апгрейда или сборки бюджетной системы с последующей возможностью добавления второй планки.