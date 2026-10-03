Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32N22S8/8)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти оптимален для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями, но для современных игр или профессиональных задач монтажа и рендеринга его может оказаться недостаточно. Эта планка предлагает разумный баланс скорости и стоимости, закрывая потребности в быстродействии для повседневных задач без переплаты за избыточную частоту или геймерский дизайн.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает современную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Поколение памяти строго определяет совместимость: планка подходит только для материнских плат со слотами DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в ноутбуки и компактные системы с разъёмами SO-DIMM она не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ. Частота 3200 МГц является хорошим стандартом для платформы DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность для отзывчивости системы. В реальных сценариях, таких как повседневная многозадачность или запуск некоторых игр, эта частота может дать ощутимый прирост по сравнению с базовыми 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современным процессором, чья производительность графического ядра сильно зависит от скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная память имеет напряжение 1.2 В, что является стандартным для DDR4 и способствует низкому энергопотреблению. Конкретные тайминги не указаны в названии, что характерно для модулей без радиатора, и они обычно соответствуют стандартным значениям JEDEC для данной частоты. Важной особенностью является поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить профиль разгона в BIOS и получить заявленные 3200 МГц без сложных ручных настроек, что значительно упрощает процесс для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако для работы на частоте 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel серий Z или B, либо AMD серий B, X), а также современный процессор. На платах с чипсетами начального уровня память может работать на меньшей, стандартной для процессора частоте, поэтому всегда стоит проверять спецификации материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена радиатором, что является компромиссом для снижения стоимости и высоты планки. При работе на стандартном напряжении и частоте 3200 МГц активное охлаждение, как правило, не требуется для стабильной работы. Отсутствие радиатора также исключает возможные конфликты с установкой массивных процессорных кулеров. Визуально модуль имеет простой и лаконичный вид, что подойдёт для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, рекомендуется покупка двух идентичных планок и их установка в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете расширять объём в будущем, для максимальной стабильности лучше докупать модуль той же модели, хотя работа с памятью разных производителей при схожих характеристиках часто возможна.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как физически память разных поколений несовместима. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц потребуется активация профиля XMP в BIOS/UEFI. Учитывайте, что для современных игр и профессиональных рабочих нагрузок одного модуля на 8 ГБ часто бывает мало, и оптимальным решением будет сразу собрать двухканальную конфигурацию из двух планок. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или создания недорогой системы, где важна надёжная работа на хорошей частоте без лишних затрат на дизайн.