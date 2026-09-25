Описание товара Оперативная память Crucial, DDR4, 8GB (1x8 GB), 3200 MHz, CL22, UDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для базового апгрейда уже работающего компьютера или для сборки недорогой, но современной системы для повседневных задач. Он справится с работой в офисных приложениях, веб-сёрфингом с множеством вкладок и даже с нетребовательными играми, обеспечив плавный пользовательский опыт по доступной цене. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх модулей большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 – современного и актуального поколения памяти, которое предлагает повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор UDIMM указывает, что это планка для настольного компьютера, и она подходит только для соответствующих слотов DIMM на материнской плате, но не совместима с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы в играх и приложениях, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core. Однако для максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется устанавливать такие модули парами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность модуля определяется таймингами, ключевым из которых является CL22. При частоте 3200 МГц это стандартные тайминги для памяти начального уровня, обеспечивающие стабильную работу без тонкой настройки. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать его номинальную частоту в 3200 МГц в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Этот модуль DDR4 совместим с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующих соответствующие чипсеты. Для активации частоты 3200 МГц через профиль XMP необходима материнская плата, её поддерживающая. Важно помнить, что поколения памяти несовместимы механически и электрически, поэтому модуль DDR4 не встанет в слот DDR3 или DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без громоздких радиаторов, что гарантирует совместимость с любыми системами охлаждения процессора, включая массивные башенные кулеры. Отсутствие радиатора допустимо для работы на заявленных частотах при стандартном напряжении, так как нагрев модулей в таком режиме не является критичным.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому для активации двухканального режима, который существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате согласно инструкции. При дальнейшем расширении объёма рекомендуется использовать максимально схожие по характеристикам модули для обеспечения стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это покупка одной планки, что не раскроет потенциал современных процессоров в играх и тяжёлых приложениях, где критически важен двухканальный режим. Перед покупкой убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4 и что она поддерживает частоту 3200 МГц (особенно для платформ на базе процессоров Intel не-K серий и AMD старого поколения). Этот модуль – оптимальный выбор для бюджетного увеличения объёма ОЗУ в существующей системе или для создания недорогого офисного ПК, но для новой игровой сборки лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.