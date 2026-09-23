Описание товара Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSDD4P36SP-08R) Red

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет отличным выбором для бюджетной сборки или апгрейда настольного ПК, предназначенного для повседневной работы, учёбы и нетребовательных игр. Объём в 8 ГБ покрывает базовые потребности в многозадачности - комфортная работа с офисным пакетом, десятками вкладок в браузере и лёгкими приложениями. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими базами данных этого объёма может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть комплект из двух модулей или вариант с большей ёмкостью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что означает лучшую энергоэффективность и потенциал производительности. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 DIMM, так как модули разных поколений физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ и работает на эффективной частоте 3600 МГц. Такая скорость заметно превышает стандартные для DDR4 2133 или 2400 МГц, что в паре с двухканальным режимом (при использовании двух планок) даст прирост отзывчивости системы в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. В повседневных задачах разница с более медленной памятью может быть не столь очевидна, но для процессоров AMD Ryzen и современных Intel Core высокая частота ОЗУ часто напрямую влияет на производительность графического ядра и общую плавность работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL18, что является типичным значением для недорогой памяти с частотой 3600 МГц. Более высокие тайминги (по сравнению, например, с CL16) немного увеличивают реальную латентность, но в бюджетном сегменте это приемлемый компромисс для достижения высокой частоты. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3600 МГц в BIOS совместимой материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с большинством современных платформ для настольных ПК, использующих DDR4. Это включает процессоры Intel Core 10-го, 11-го и более старших поколений, а также AMD Ryzen серий 3000, 4000, 5000 и новее. Для гарантированной работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии), и актуальная версия BIOS. На платах с базовыми чипсетами память может работать на меньшей, стандартной для процессора частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором красного цвета, который выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Он способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, хотя для памяти с частотой 3600 МГц и напряжением 1.35 В это не является критической необходимостью. Дизайн радиатора относительно компактный, что снижает риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно учитывать при сборке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Помните, что добавление модуля с иными характеристиками (частотой, таймингами, вольтажом) может привести к нестабильной работе системы на пониженных настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно чётко понимать, что один модуль на 8 ГБ работает в одноканальном режиме, что ограничивает производительность в ресурсоёмких приложениях и играх. Для сбалансированной системы рекомендуем сразу планировать покупку комплекта из двух модулей. Также проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту 3600 МГц через XMP. Этот модуль оптимально подойдёт для начального апгрейда или сборки недорогого ПК с перспективой добавления второй планки, но если ваши задачи уже сейчас требуют 16 ГБ ОЗУ, логичнее сразу взять готовый двухканальный комплект.