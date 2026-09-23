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Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16)

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Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16) - фото 1
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496156
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из одного модуля идеально подойдет для плавной модернизации домашнего или игрового компьютера, обеспечивая ощутимый прирост отзывчивости системы. Он справится с современными играми на высоких настройках, обеспечит комфортную работу с большим количеством вкладок в браузере и нетребовательными творческими приложениями. Однако для профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми 3D-сценами лучше сразу рассматривать комплект из двух или более модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что слоты под DDR4 имеют иную ключевую выемку и не совместимы физически и электрически с модулями DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для современных игровых и рабочих систем. Частота в 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик при работе с большими массивами данных и плавность рендеринга. Для большинства пользователей разница между базовой частотой 2133 МГц и заявленными 3600 МГц будет заметна в повседневной работе и играх, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти составляют CL18, что в паре с частотой 3600 МГц является хорошим балансом между скоростью и задержками. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что немного выше стандартного для DDR4, но типично для скоростных модулей. Для достижения заявленной частоты модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить его в BIOS материнской платы одним кликом, без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, либо AMD B- и X-серии), и современный процессор. На старых или бюджетных платах с ограниченной поддержкой частот память может запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной работе. Его компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно важно при заполнении всех слотов на материнской плате. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и минималистичных системных блоков.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, помеченные одним цветом. Докупать дополнительную память рекомендуется той же модели для максимальной совместимости, либо с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4 и что процессор и чипсет поддерживают работу памяти на частоте 3600 МГц. Помните, что для активации профиля XMP и выхода на заявленную частоту необходимо зайти в BIOS/UEFI и включить соответствующую опцию. Если вы планируете серьезную рабочую станцию для рендеринга, то лучше сразу выбрать комплект из двух модулей по 16 ГБ. Этот же модуль станет отличным и выгодным решением для сбалансированного апгрейда, где приоритетом является не только объем, но и высокая скорость работы.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3600Mhz (KF436C18BB/16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из одного модуля идеально подойдет для плавной модернизации домашнего или игрового компьютера, обеспечивая ощутимый прирост отзывчивости системы. Он справится с современными играми на высоких настройках, обеспечит комфортную работу с большим количеством вкладок в браузере и нетребовательными творческими приложениями. Однако для профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми 3D-сценами лучше сразу рассматривать комплект из двух или более модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что слоты под DDR4 имеют иную ключевую выемку и не совместимы физически и электрически с модулями DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для современных игровых и рабочих систем. Частота в 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик при работе с большими массивами данных и плавность рендеринга. Для большинства пользователей разница между базовой частотой 2133 МГц и заявленными 3600 МГц будет заметна в повседневной работе и играх, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти составляют CL18, что в паре с частотой 3600 МГц является хорошим балансом между скоростью и задержками. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что немного выше стандартного для DDR4, но типично для скоростных модулей. Для достижения заявленной частоты модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить его в BIOS материнской платы одним кликом, без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, либо AMD B- и X-серии), и современный процессор. На старых или бюджетных платах с ограниченной поддержкой частот память может запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной работе. Его компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно важно при заполнении всех слотов на материнской плате. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и минималистичных системных блоков.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, помеченные одним цветом. Докупать дополнительную память рекомендуется той же модели для максимальной совместимости, либо с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4 и что процессор и чипсет поддерживают работу памяти на частоте 3600 МГц. Помните, что для активации профиля XMP и выхода на заявленную частоту необходимо зайти в BIOS/UEFI и включить соответствующую опцию. Если вы планируете серьезную рабочую станцию для рендеринга, то лучше сразу выбрать комплект из двух модулей по 16 ГБ. Этот же модуль станет отличным и выгодным решением для сбалансированного апгрейда, где приоритетом является не только объем, но и высокая скорость работы.

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