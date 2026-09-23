Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-77
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 100 руб.
В наличии
Код товара: 738954
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24 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT
Оперативная память Patriot формата DIMM на 16 Гб — это современное решение для сборки мощного и стабильного ПК. Тип DDR5 и внушительная частота 4800 МГц обеспечивают отличную скорость работы даже при высоких нагрузках, а пропускная способность в 38400 МБайт/с дарит быстрый отклик в любых повседневных и профессиональных задачах. Преимущество низкого напряжения питания 1.1 В — экономичное энергопотребление. Память идеально подойдёт тем, кто стремится к максимальной производительности и стабильности своего компьютера.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память Patriot формата DIMM на 16 Гб — это современное решение для сборки мощного и стабильного ПК. Тип DDR5 и внушительная частота 4800 МГц обеспечивают отличную скорость работы даже при высоких нагрузках, а пропускная способность в 38400 МБайт/с дарит быстрый отклик в любых повседневных и профессиональных задачах. Преимущество низкого напряжения питания 1.1 В — экономичное энергопотребление. Память идеально подойдёт тем, кто стремится к максимальной производительности и стабильности своего компьютера.
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Купить Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT - по цене 24100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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