Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-SGN)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем, которым требуется серьёзный апгрейд. Он оптимально подходит для сценариев, где многозадачность и работа с большими данными критичны – например, для монтажа видео средней сложности, работы в тяжёлых инженерных приложениях, обработки фотографий или одновременного запуска множества программ и вкладок браузера. С объёмом 32 ГБ вы сможете забыть о нехватке ОЗУ, но при этом модуль не позиционируется как топовое игровое решение, что отражается в его сбалансированной частоте, ориентированной на стабильность и надёжность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти поколения DDR4, что означает совместимость с огромным количеством ноутбуков и материнских плат Mini-ITX и Micro-ATX, выпущенных в последние годы. Она использует компактный форм-фактор SO-DIMM, который физически отличается от стандартных десктопных модулей DIMM. Это важно учитывать при покупке – такая планка подходит исключительно для устройств, оснащённых слотами SO-DIMM, и её невозможно установить в обычный настольный ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке – это решение для тех, кто исчерпал возможности стандартных 8 или 16 ГБ. При частоте 3200 МГц модуль обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости обработки данных, отзывчивости системы и времени загрузки приложений. Для большинства профессиональных задач и комфортной работы с виртуальными машинами или большими графическими проектами такой комбинации объёма и скорости более чем достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги этой планки, включая CAS Latency CL22, типичны для модулей SO-DIMM на частоте 3200 МГц и отражают баланс между скоростью и стабильностью в мобильных платформах. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 – 1.2 В. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel Extreme Memory Profile (XMP), что позволяет автоматически задействовать его потенциал через настройки BIOS, если это поддерживает ваша платформа.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на базе процессоров Intel и AMD, использующих память стандарта DDR4 и имеющих слоты SO-DIMM. Ключевой момент – необходимо убедиться, что ваша материнская плата или чипсет ноутбука официально поддерживают частоту 3200 МГц, иначе память может работать на меньшей, штатной частоте (обычно 2400 или 2666 МГц). Для полной активации профиля XMP также может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в компактном, низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных решений. Это гарантирует совместимость даже с очень тонкими корпусами и отсутствие конфликтов с системой охлаждения ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует целевому назначению модуля как надёжного и практичного компонента для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная позиция представляет собой одну планку памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот. Помните, что при дальнейшем расширении объёма крайне рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками частоты, таймингов и ревизии, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который не подойдёт для обычных настольных ПК. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука или компактного ПК на предмет максимального поддерживаемого объёма на слот и частоты памяти. Для достижения заявленных 3200 МГц через XMP ваша система должна поддерживать разгон памяти. Если вы планируете использовать модуль в ноутбуке, частота может быть автоматически ограничена производителем на уровне JEDEC, поэтому реальный прирост производительности может отличаться от ожидаемого.