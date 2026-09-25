Оперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 BLACK DUAL TRAY
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 BLACK DUAL TRAY
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подходит пользователям, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка мощного универсального компьютера. Он закрывает потребности как в требовательных современных играх, так и в серьёзной многозадачности - работе с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и даже лёгким монтажом. Объём в 32 ГБ является комфортным стандартом для геймеров и энтузиастов, предлагая запас на будущее и избавляя от необходимости постоянно следить за утечкой памяти.
Если сравнивать с базовыми наборами на 16 ГБ и частотой 2666 МГц, данный комплект обеспечивает более высокую пропускную способность для процессоров AMD Ryzen и Intel Core, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и скорости отклика системы. Для профессиональных задач рендеринга или работы с огромными базами данных этого объёма может оказаться недостаточно, но для большинства домашних и игровых сценариев он станет оптимальным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR4, которое на момент своего появления стало значительным шагом вперёд по энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор модулей - стандартный DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты на материнской плате для DDR4 имеют специальный ключ-вырез, который не позволит физически установить модули другого поколения, например, DDR3 или DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ Intel и AMD. Такой объём позволяет комфортно играть в современные AAA-тайтлы, которые всё чаще используют более 10 ГБ ОЗУ, одновременно транслируя или записывая геймплей. Частота 3200 МГц для процессоров AMD Ryzen третьего поколения и новее считается рекомендуемой точкой, где достигается оптимальная синхронизация с контроллером памяти, напрямую влияя на скорость вычислений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного комплекта обозначены как 16-20-20, где первое число - CAS Latency (CL16) - является ключевым показателем задержки. Сочетание частоты 3200 МГц и CL16 даёт хороший баланс высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что означает наличие предустановленного профиля разгона. Чтобы память заработала на частоте 3200 МГц, а не на стандартных для всех модулей 2133 или 2400 МГц, пользователю достаточно активировать XMP-профиль в BIOS материнской платы одной кнопкой.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR4. Это подавляющее большинство материнских плат на чипсетах Intel серий 300, 400, 500, 600, 700 и AMD на чипсетах серий 300, 400, 500 и 600. Однако важно уточнить в спецификациях конкретной модели материнской платы, поддерживает ли она частоту 3200 МГц в режиме XMP. Для старых платформ, например, на базе процессоров Intel 6-го и 7-го поколений или AMD Ryzen первого поколения, может потребоваться ручная настройка параметров или обновление BIOS для стабильной работы на такой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при продолжительной высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка RGB или какой-либо другой декоративной подсветкой данный комплект не обладает, что делает его отличным выбором для лаконичных, не перегруженных подсветкой сборок или для тех пользователей, кто в первую очередь ценит надёжность и производительность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. В двухканальном режиме контроллер памяти использует оба модуля одновременно, эффективно удваивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что даёт заметный прирост производительности в играх и приложениях. Устанавливать такие парные модули необходимо в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты, считая от процессора, что следует уточнять в руководстве к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это строгая несовместимость с поколениями DDR3 и DDR5 из-за физических различий в ключе-вырезе и электрических параметрах. Если ваша материнская плата имеет слоты DDR3, этот комплект не подойдёт. Для выхода на заявленные 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, официально поддерживающим такие частоты. При добавлении дополнительных модулей для расширения объёма крайне желательно использовать идентичные по характеристикам планки, иначе система может перейти на более низкие частоты и тайминги всех модулей, что снизит общую производительность. Этот комплект - разумный и надёжный выбор для сборки или апгрейда современного игрового или рабочего ПК, где нужен оптимальный объём и скорость без излишеств.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подходит пользователям, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка мощного универсального компьютера. Он закрывает потребности как в требовательных современных играх, так и в серьёзной многозадачности - работе с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и даже лёгким монтажом. Объём в 32 ГБ является комфортным стандартом для геймеров и энтузиастов, предлагая запас на будущее и избавляя от необходимости постоянно следить за утечкой памяти.
Если сравнивать с базовыми наборами на 16 ГБ и частотой 2666 МГц, данный комплект обеспечивает более высокую пропускную способность для процессоров AMD Ryzen и Intel Core, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и скорости отклика системы. Для профессиональных задач рендеринга или работы с огромными базами данных этого объёма может оказаться недостаточно, но для большинства домашних и игровых сценариев он станет оптимальным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR4, которое на момент своего появления стало значительным шагом вперёд по энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор модулей - стандартный DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты на материнской плате для DDR4 имеют специальный ключ-вырез, который не позволит физически установить модули другого поколения, например, DDR3 или DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ Intel и AMD. Такой объём позволяет комфортно играть в современные AAA-тайтлы, которые всё чаще используют более 10 ГБ ОЗУ, одновременно транслируя или записывая геймплей. Частота 3200 МГц для процессоров AMD Ryzen третьего поколения и новее считается рекомендуемой точкой, где достигается оптимальная синхронизация с контроллером памяти, напрямую влияя на скорость вычислений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного комплекта обозначены как 16-20-20, где первое число - CAS Latency (CL16) - является ключевым показателем задержки. Сочетание частоты 3200 МГц и CL16 даёт хороший баланс высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что означает наличие предустановленного профиля разгона. Чтобы память заработала на частоте 3200 МГц, а не на стандартных для всех модулей 2133 или 2400 МГц, пользователю достаточно активировать XMP-профиль в BIOS материнской платы одной кнопкой.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR4. Это подавляющее большинство материнских плат на чипсетах Intel серий 300, 400, 500, 600, 700 и AMD на чипсетах серий 300, 400, 500 и 600. Однако важно уточнить в спецификациях конкретной модели материнской платы, поддерживает ли она частоту 3200 МГц в режиме XMP. Для старых платформ, например, на базе процессоров Intel 6-го и 7-го поколений или AMD Ryzen первого поколения, может потребоваться ручная настройка параметров или обновление BIOS для стабильной работы на такой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при продолжительной высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка RGB или какой-либо другой декоративной подсветкой данный комплект не обладает, что делает его отличным выбором для лаконичных, не перегруженных подсветкой сборок или для тех пользователей, кто в первую очередь ценит надёжность и производительность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. В двухканальном режиме контроллер памяти использует оба модуля одновременно, эффективно удваивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что даёт заметный прирост производительности в играх и приложениях. Устанавливать такие парные модули необходимо в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты, считая от процессора, что следует уточнять в руководстве к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это строгая несовместимость с поколениями DDR3 и DDR5 из-за физических различий в ключе-вырезе и электрических параметрах. Если ваша материнская плата имеет слоты DDR3, этот комплект не подойдёт. Для выхода на заявленные 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, официально поддерживающим такие частоты. При добавлении дополнительных модулей для расширения объёма крайне желательно использовать идентичные по характеристикам планки, иначе система может перейти на более низкие частоты и тайминги всех модулей, что снизит общую производительность. Этот комплект - разумный и надёжный выбор для сборки или апгрейда современного игрового или рабочего ПК, где нужен оптимальный объём и скорость без излишеств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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