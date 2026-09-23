Память оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным и экономичным решением для базовой сборки или планового обновления системы на современной платформе DDR5. Он идеально подходит для создания офисного или домашнего мультимедийного компьютера, где важна стабильность и совместимость. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, просмотра видео в высоком разрешении, использования множества вкладок браузера и нетребовательных игр, но для профессионального монтажа видео или современных игр с высокими настройками стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который пришёл на смену широко распространённому DDR4. Ключевые улучшения нового стандарта включают более высокую пропускную способность, повышенную энергоэффективность и встроенную схему коррекции ошибок на уровне микросхем. Форм-фактор этого модуля - стандартный 288-контактный DIMM, предназначенный для установки исключительно в слоты материнских плат для настольных ПК, поддерживающих DDR5. Установить его в плату под DDR4 или в ноутбук физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является хорошим отправным пунктом для большинства пользовательских задач. Рабочая частота составляет 4800 МГц, которая является стандартной базовой (JEDEC) для памяти DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с типичными частотами DDR4. Для повседневных задач и большинства приложений этой скорости более чем достаточно, создавая отзывчивую и плавную работу системы. Однако в требовательных играх и специализированных рабочих приложениях более высокая частота памяти может дать дополнительный прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40, что является типичным значением для базовой частоты DDR5-4800 и отражает определённый компромисс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль не имеет предустановленных профилей экстремального разгона вроде XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD, что означает, что он будет работать на заявленных частоте 4800 МГц и таймингах CL40 при включении в совместимой системе без необходимости каких-либо настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее), которые имеют контроллер памяти DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI материнской платы, так как обновления часто улучшают совместимость и стабильность работы с памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом стиле с низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти во время продолжительной работы. Его компактная высота практически исключает риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами, что делает модуль универсальным для большинства корпусов. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что является плюсом для тех, кто собирает строгую, функциональную систему без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, чей контроллер памяти поддерживает двухканальный режим, рекомендуется приобрести и установить два одинаковых модуля. Двухканальный режим, при котором два модуля работают параллельно, способен значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Для его активации планки нужно установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что нужно обратить внимание - это физическая и платформенная совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR5. Для игрового ПК или рабочей станции стоит сразу рассмотреть комплект из двух модулей (2x16 ГБ) для активации двухканального режима, что даст ощутимый прирост производительности. Данный модуль отлично подойдёт для тех, кому нужна недорогая, надёжная и современная память DDR5 для базовой сборки или апгрейда без разгона. Если же вы планируете выжимать максимум из системы, обратите внимание на модели с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным и экономичным решением для базовой сборки или планового обновления системы на современной платформе DDR5. Он идеально подходит для создания офисного или домашнего мультимедийного компьютера, где важна стабильность и совместимость. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, просмотра видео в высоком разрешении, использования множества вкладок браузера и нетребовательных игр, но для профессионального монтажа видео или современных игр с высокими настройками стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который пришёл на смену широко распространённому DDR4. Ключевые улучшения нового стандарта включают более высокую пропускную способность, повышенную энергоэффективность и встроенную схему коррекции ошибок на уровне микросхем. Форм-фактор этого модуля - стандартный 288-контактный DIMM, предназначенный для установки исключительно в слоты материнских плат для настольных ПК, поддерживающих DDR5. Установить его в плату под DDR4 или в ноутбук физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является хорошим отправным пунктом для большинства пользовательских задач. Рабочая частота составляет 4800 МГц, которая является стандартной базовой (JEDEC) для памяти DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с типичными частотами DDR4. Для повседневных задач и большинства приложений этой скорости более чем достаточно, создавая отзывчивую и плавную работу системы. Однако в требовательных играх и специализированных рабочих приложениях более высокая частота памяти может дать дополнительный прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40, что является типичным значением для базовой частоты DDR5-4800 и отражает определённый компромисс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль не имеет предустановленных профилей экстремального разгона вроде XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD, что означает, что он будет работать на заявленных частоте 4800 МГц и таймингах CL40 при включении в совместимой системе без необходимости каких-либо настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее), которые имеют контроллер памяти DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI материнской платы, так как обновления часто улучшают совместимость и стабильность работы с памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом стиле с низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти во время продолжительной работы. Его компактная высота практически исключает риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами, что делает модуль универсальным для большинства корпусов. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что является плюсом для тех, кто собирает строгую, функциональную систему без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, чей контроллер памяти поддерживает двухканальный режим, рекомендуется приобрести и установить два одинаковых модуля. Двухканальный режим, при котором два модуля работают параллельно, способен значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Для его активации планки нужно установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что нужно обратить внимание - это физическая и платформенная совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR5. Для игрового ПК или рабочей станции стоит сразу рассмотреть комплект из двух модулей (2x16 ГБ) для активации двухканального режима, что даст ощутимый прирост производительности. Данный модуль отлично подойдёт для тех, кому нужна недорогая, надёжная и современная память DDR5 для базовой сборки или апгрейда без разгона. Если же вы планируете выжимать максимум из системы, обратите внимание на модели с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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