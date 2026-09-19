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Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)

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Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 670 руб. 
Начислим 475 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 354045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)
29 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)

Модули памяти серии Viper Steel от Patriot созданы с расчетом на высокую производительность. Память совместима с современными платформами Intel® и AMD™, модули Viper Steel демонстрируют скорость и стабильность работы даже в самых требовательных компьютерных средах. Алюминиевый радиатор превосходно рассеивает тепло, он придаст вид стальной машины любой материнской плате. Память Viper Steel от Patriot, производится из высококачественных компонентов и проходит ручное тестирование на совместимость. Модули Viper Steel выпускаются с частотой работы от 3000МГц до 4400МГц, с поддержкой XMP 2.0.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
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Страна производитель
Китай
Описание
Модули памяти серии Viper Steel от Patriot созданы с расчетом на высокую производительность. Память совместима с современными платформами Intel® и AMD™, модули Viper Steel демонстрируют скорость и стабильность работы даже в самых требовательных компьютерных средах. Алюминиевый радиатор превосходно рассеивает тепло, он придаст вид стальной машины любой материнской плате. Память Viper Steel от Patriot, производится из высококачественных компонентов и проходит ручное тестирование на совместимость. Модули Viper Steel выпускаются с частотой работы от 3000МГц до 4400МГц, с поддержкой XMP 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6) - данный товар вы можете купить по цене 29670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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