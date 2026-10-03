Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb 2666MHz (PVS432G266C8S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb 2666MHz (PVS432G266C8S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подходит для пользователей, которые хотят провести недорогой, но эффективный апгрейд своего настольного ПК или собрать новую систему начального и среднего уровня. Он закрывает потребности в повышенном многозадачности, работе с крупными документами и таблицами, а также обеспечивает достаточный объём для нетребовательных игр и некоторых творческих задач, где важнее количество гигабайт, чем экстремальная скорость. По сравнению с базовыми офисными модулями он предлагает увеличенный объём для комфортной работы, но при этом не претендует на статус высокоскоростного геймерского решения для топовых сборок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с современными платформами, оснащёнными слотами именно под это поколение. Данный тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки в настольные компьютеры и не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт солидные 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма хватит с запасом для одновременной работы множества приложений, десятков вкладок браузера и даже некоторых операций с фото и видео. Частота 2666 МГц является стандартной для многих платформ Intel и AMD и обеспечивает стабильную, отзывчивую работу системы. Для повседневных задач и большинства игр прирост производительности от перехода на более высокие частоты с таким же объёмом будет малозаметен, поэтому данная конфигурация представляет собой оптимальный баланс цены и ёмкости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL19, указывают на её латентность — задержку перед выполнением команды. В сочетании с частотой 2666 МГц такие тайминги являются типичными для модулей этого класса и обеспечивают предсказуемую производительность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Важной особенностью является поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически разогнать память до заявленных 2666 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных материнских плат под сокеты Intel LGA 1200, 1700 и AMD AM4, поддерживающих стандарт DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули предыдущих и последующих поколений несовместимы. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц рекомендуется использовать платформу, официально поддерживающую такие скорости, и, при необходимости, обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа внутри корпуса. Внешний вид выполнен в строгом, лаконичном дизайне без подсветки, что делает эту память отличным выбором для функциональных и минималистичных сборок, где на первом месте надёжность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Этот режим удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость ПК. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты одного цвета. Дальнейшее расширение возможно, но рекомендуется использовать идентичные модули для избежания проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Учитывайте, что для активации частоты 2666 МГц через XMP может потребоваться соответствующий чипсет (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии) и поддержка со стороны процессора. Данный комплект — оптимальный выбор для тех, кто в первую очередь нуждается в большом объёме памяти для комфортной многозадачности, а не в рекордной скорости. Если же ваша цель — максимальный FPS в современных играх на топовой платформе, лучше рассмотреть комплекты DDR4 с более высокой частотой и низкими таймингами, но зачастую меньшего объёма и по более высокой цене.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подходит для пользователей, которые хотят провести недорогой, но эффективный апгрейд своего настольного ПК или собрать новую систему начального и среднего уровня. Он закрывает потребности в повышенном многозадачности, работе с крупными документами и таблицами, а также обеспечивает достаточный объём для нетребовательных игр и некоторых творческих задач, где важнее количество гигабайт, чем экстремальная скорость. По сравнению с базовыми офисными модулями он предлагает увеличенный объём для комфортной работы, но при этом не претендует на статус высокоскоростного геймерского решения для топовых сборок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с современными платформами, оснащёнными слотами именно под это поколение. Данный тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки в настольные компьютеры и не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт солидные 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма хватит с запасом для одновременной работы множества приложений, десятков вкладок браузера и даже некоторых операций с фото и видео. Частота 2666 МГц является стандартной для многих платформ Intel и AMD и обеспечивает стабильную, отзывчивую работу системы. Для повседневных задач и большинства игр прирост производительности от перехода на более высокие частоты с таким же объёмом будет малозаметен, поэтому данная конфигурация представляет собой оптимальный баланс цены и ёмкости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL19, указывают на её латентность — задержку перед выполнением команды. В сочетании с частотой 2666 МГц такие тайминги являются типичными для модулей этого класса и обеспечивают предсказуемую производительность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Важной особенностью является поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически разогнать память до заявленных 2666 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных материнских плат под сокеты Intel LGA 1200, 1700 и AMD AM4, поддерживающих стандарт DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули предыдущих и последующих поколений несовместимы. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц рекомендуется использовать платформу, официально поддерживающую такие скорости, и, при необходимости, обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа внутри корпуса. Внешний вид выполнен в строгом, лаконичном дизайне без подсветки, что делает эту память отличным выбором для функциональных и минималистичных сборок, где на первом месте надёжность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Этот режим удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость ПК. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты одного цвета. Дальнейшее расширение возможно, но рекомендуется использовать идентичные модули для избежания проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой и процессором. Учитывайте, что для активации частоты 2666 МГц через XMP может потребоваться соответствующий чипсет (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии) и поддержка со стороны процессора. Данный комплект — оптимальный выбор для тех, кто в первую очередь нуждается в большом объёме памяти для комфортной многозадачности, а не в рекордной скорости. Если же ваша цель — максимальный FPS в современных играх на топовой платформе, лучше рассмотреть комплекты DDR4 с более высокой частотой и низкими таймингами, но зачастую меньшего объёма и по более высокой цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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