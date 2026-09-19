Память оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти объемом 32 ГБ идеально подходит для пользователей, которым требуется высокая производительность в условиях серьезной многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным выбором для модернизации домашнего или офисного ПК, позволяя комфортно работать с десятками вкладок в браузере, крупными таблицами и базами данных, а также обеспечит достаточный запас для нетребовательного монтажа видео или работы с графикой. Для современных игр этот объем также является комфортным стандартом, гарантирующим плавность геймплея даже при фоновых задачах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает баланс высокой пропускной способности и доступности для широкого спектра платформ. Поколение DDR4 является современным и актуальным для большинства сборок на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen последних лет. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и эту планку невозможно установить в слоты для ноутбуков (SO-DIMM) или устаревшие платы под DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 32 ГБ на одной планке - это солидный задел на будущее, который снимает ограничения при работе с большими объемами данных. Номинальная частота 3200 МГц относится к популярному и хорошо оптимизированному диапазону, обеспечивая значительный прирост отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц. В играх и приложениях это выражается в более высокой минимальной частоте кадров и сокращении задержек, особенно когда ОЗУ работает в двухканальном режиме с парным модулем.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данный модуль от Crucial, скорее всего, использует стандартные тайминги для своей частотной группы, что означает стабильную работу без экстремальных задержек. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, обычно составляет 1.2 В, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц практически всегда требуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это покрывает платформы Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500). Важно убедиться, что конкретная материнская плата официально поддерживает модули объемом 32 ГБ в одном слоте и частоту 3200 МГц. На старых платформах может потребоваться обновление BIOS для беспроблемной работы с такими крупными модулями.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных процессорных кулеров, которые могут нависать над слотами памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 на таком напряжении не критично. Подсветка также отсутствует, что делает модуль практичным решением для рабочих станций.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для максимального раскрытия потенциала современных процессоров рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это значит, что для сборки системы с 64 ГБ ОЗУ и удвоенной пропускной способностью потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Смешивание этого модуля с другими по объему или характеристикам может привести к работе на общих, более низких частотах и таймингах.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это использование одиночного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и ощутимо более низкую производительность в играх и ряде приложений по сравнению с комплектом из двух планок. Перед покупкой критически важно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы на предмет данного конкретного модельного номера (CT32G4DFD832A). Если ваша цель - сборка сбалансированной игровой системы, оптимальнее сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 16 ГБ с аналогичной частотой для активации двухканального режима. Данный модуль в 32 ГБ больше подходит для начального апгрейда с планами дальнейшего добавления второго такого же или как бюджетное решение для задач, где критичен именно большой объем, а не максимальная пропускная способность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти объемом 32 ГБ идеально подходит для пользователей, которым требуется высокая производительность в условиях серьезной многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным выбором для модернизации домашнего или офисного ПК, позволяя комфортно работать с десятками вкладок в браузере, крупными таблицами и базами данных, а также обеспечит достаточный запас для нетребовательного монтажа видео или работы с графикой. Для современных игр этот объем также является комфортным стандартом, гарантирующим плавность геймплея даже при фоновых задачах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает баланс высокой пропускной способности и доступности для широкого спектра платформ. Поколение DDR4 является современным и актуальным для большинства сборок на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen последних лет. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и эту планку невозможно установить в слоты для ноутбуков (SO-DIMM) или устаревшие платы под DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 32 ГБ на одной планке - это солидный задел на будущее, который снимает ограничения при работе с большими объемами данных. Номинальная частота 3200 МГц относится к популярному и хорошо оптимизированному диапазону, обеспечивая значительный прирост отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц. В играх и приложениях это выражается в более высокой минимальной частоте кадров и сокращении задержек, особенно когда ОЗУ работает в двухканальном режиме с парным модулем.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данный модуль от Crucial, скорее всего, использует стандартные тайминги для своей частотной группы, что означает стабильную работу без экстремальных задержек. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, обычно составляет 1.2 В, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц практически всегда требуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это покрывает платформы Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500). Важно убедиться, что конкретная материнская плата официально поддерживает модули объемом 32 ГБ в одном слоте и частоту 3200 МГц. На старых платформах может потребоваться обновление BIOS для беспроблемной работы с такими крупными модулями.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных процессорных кулеров, которые могут нависать над слотами памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 на таком напряжении не критично. Подсветка также отсутствует, что делает модуль практичным решением для рабочих станций.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для максимального раскрытия потенциала современных процессоров рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это значит, что для сборки системы с 64 ГБ ОЗУ и удвоенной пропускной способностью потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Смешивание этого модуля с другими по объему или характеристикам может привести к работе на общих, более низких частотах и таймингах.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это использование одиночного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и ощутимо более низкую производительность в играх и ряде приложений по сравнению с комплектом из двух планок. Перед покупкой критически важно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы на предмет данного конкретного модельного номера (CT32G4DFD832A). Если ваша цель - сборка сбалансированной игровой системы, оптимальнее сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 16 ГБ с аналогичной частотой для активации двухканального режима. Данный модуль в 32 ГБ больше подходит для начального апгрейда с планами дальнейшего добавления второго такого же или как бюджетное решение для задач, где критичен именно большой объем, а не максимальная пропускная способность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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