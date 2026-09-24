Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL (KF560C36BWE2-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для современных игровых систем и производительных рабочих станций на базе процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее. Частота 6000 МГц и объём 16 ГБ эффективно справляются с требовательными играми в высоких разрешениях, обеспечивая высокий фреймрейт и минимизируя подтормаживания, а также ускоряют работу в ресурсоёмких приложениях для монтажа видео, 3D-моделирования и работы с большими данными. Для офисного или базового домашнего ПК такой модуль является избыточным, тогда как для профессиональных задач с огромными проектами или стриминга стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, последнего поколения оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров и физически несовместима с ноутбучными слотами SO-DIMM или устаревшими разъёмами под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ. Такого объёма достаточно для комфортной игры, работы с множеством вкладок браузера и параллельного запуска нескольких приложений. Базовая частота DDR5 выше, чем у DDR4, а заявленные 6000 МГц являются отличным балансом между скоростью и стабильностью для платформы AMD AM5, раскрывая потенциал процессоров Ryzen. Эта частота обеспечивает заметный прирост в играх, особенно в связке с мощной видеокартой, и ускоряет обработку больших массивов информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что является типичным и сбалансированным значением для DDR5 на частоте 6000 МГц. Более низкие тайминги уменьшают задержки при обращении к данным. Ключевой особенностью этой планки является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения (1.35 В) в BIOS материнской платы AMD, гарантируя стабильную работу на заявленной скорости без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль специально оптимизирован для работы с платформой AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее) и активирует профиль EXPO. Для её работы необходима материнская плата с разъёмами DDR5 и, желательно, свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI для обеспечения максимальной стабильности и совместимости. Важно помнить, что память DDR5 несовместима физически и электрически с платформами, предназначенными для DDR4 или DDR3.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным радиатором белого цвета, который не только дополняет эстетику светлой сборки, но и эффективно отводит тепло от микросхем памяти, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах под нагрузкой. Высота планки стандартная и не должна вызывать проблем совместимости с большинством процессорных кулеров, включая крупные башенные модели. Подсветка RGB в данной модификации отсутствует.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну планку памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две идентичные планки в определённые слоты материнской платы (обычно через один). Поэтому для игровых и рабочих систем рекомендуется сразу приобрести два таких модуля либо докупить второй в будущем, строго соблюдая идентичность характеристик для избежания проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5 и имеет необходимое количество свободных слотов. Помните, что для двухканального режима нужны две планки. Максимальная частота 6000 МГц гарантированно достижима при активации профиля EXPO на совместимых платах AMD AM5, на платформах Intel память будет работать через профиль XMP. Смешивать эту память с модулями других марок, частот или таймингов в одном канале не рекомендуется. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего современную систему на AMD Ryzen с акцентом на высокую частоту кадров в играх и отзывчивость в приложениях.