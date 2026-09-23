Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black EXPO CL36 16Gb PC44800, 5600Mhz, (KF556C36BBE-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 предназначен для сборщиков производительных ПК на современной платформе AMD AM5, а также для владельцев систем на базе процессоров Intel 12-го поколения и новее, которым нужна стабильная работа и готовый разгон. Он станет отличным выбором для игровых конфигураций, где важна высокая пропускная способность памяти, а также для рабочих станций, работающих с профессиональными приложениями и многозадачностью. Объёма в 16 ГБ достаточно для комфортной игры в современных проектах на высоких настройках и параллельной работы с множеством программ, но для тяжёлых задач вроде монтажа 4K-видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современный модуль памяти стандарта DDR5, который устанавливается в слоты DIMM на материнских платах для настольных компьютеров. Это поколение памяти пришло на смену DDR4, предлагая принципиально более высокую пропускную способность за счёт удвоенного числа каналов внутри самого модуля и увеличенной предварительной выборки данных. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически со слотами под DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является хорошим стартом для современной системы. Номинальная эффективная частота памяти равна 5600 МГц, что соответствует пропускной способности PC5-44800. Такая высокая скорость шины данных положительно сказывается на производительности в CPU-зависимых играх и приложениях, уменьшая время ожидания данных от памяти и повышая общую отзывчивость системы. В играх это может выражаться в более стабильном FPS и сокращении микрофризов, особенно при использовании интегрированной графики современных процессоров.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль имеет тайминги CL36-38-38, где первое значение (CAS Latency) непосредственно влияет на время отклика памяти. Для частоты 5600 МГц тайминг CL36 является хорошим балансом между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что типично для модулей DDR5 на такой частоте. Ключевой особенностью данной модели является предварительно прошитый и оптимизированный профиль AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет владельцам платформ AMD Ryzen 7000 Series одним кликом в BIOS/UEFI активировать заявленные частоту и тайминги без ручного ввода параметров.

Совместимость с платформой

Модуль в первую очередь оптимизирован для работы с процессорами AMD Ryzen 7000 Series и материнскими платами на чипсетах серии 600 (X670, B650 и других) с разъёмами AM5. Профиль EXPO гарантирует максимальную стабильность и производительность именно на этой платформе. При этом память полностью совместима и с платформами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений (LGA1700), для которых также доступен аналогичный профиль разгона Intel XMP 3.0. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы для конкретной модели.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён лаконичным и эффективным радиатором из алюминиевого сплава чёрного цвета из серии Beast Black. Радиатор обеспечивает пассивное охлаждение микросхем памяти, что особенно важно для поддержания стабильности на высоких частотах при длительной нагрузке. Конструкция радиатора имеет низкопрофильный дизайн, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB или других световых эффектов у данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для тех, кто ценит надёжность и строгий внешний вид.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установка двух или четырёх идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете начать с одного модуля, в будущем для расширения стоит приобрести точно такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное, на что нужно обратить внимание, - это физическая совместимость DDR5 с вашей материнской платой. Планки DDR5 имеют другую прорезь-ключ и не встанут в слот для DDR4. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц через профиль EXPO или XMP необходима соответствующая поддержка со стороны процессора и материнской платы; на некоторых базовых чипсетах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК на современной платформе и хочет получить готовую производительность без сложного разгона. Если же ваши задачи требуют больше оперативной памяти, например, для профессионального монтажа, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 16 ГБ.