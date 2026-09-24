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Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)

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Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 1
Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 2
Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 3
Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 4
Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
  • Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 1
  • Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 2
  • Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 3
  • Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 4
  • Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 950 руб. 
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В наличии
Код товара: 716189
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Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
49 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированный компьютер для современных задач. Он идеально подойдет для мощного игрового ПК, обеспечивая высокую частоту кадров в требовательных проектах, а также для работы с графикой, монтажом видео и обработкой больших данных, где важны и объем, и скорость. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК 32 ГБ будет избыточным объемом, в то время как для экстремального разгона и топовых рабочих станций можно рассмотреть комплекты с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение после DDR4. Это означает существенно возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность, однако такая память физически и электрически несовместима со старыми поколениями. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, в стандартные слоты материнской платы для ПК, и не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем с запасом покрывает потребности современных игр, одновременной работы в десятках вкладок браузера, тяжелых приложений и даже рендеринга. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальные FPS в играх и общую отзывчивость системы при работе с большими массивами информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкая латентность памяти, которая во многом определяется таймингами, в паре с высокой частотой дает максимальный прирост производительности. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать его штатную частоту 5600 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручной настройки напряжений и таймингов, обеспечивая стабильную работу на заявленных характеристиках прямо из коробки.

Совместимость с платформой

Модуль DDR5 совместим только с современными платформами, поддерживающими этот стандарт. К ним относятся процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Для стабильной работы на высокой частоте также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при интенсивной работе на высоких частотах. Это способствует долгосрочной стабильности и может быть полезно при длительных игровых или рабочих сессиях. Конструкция радиатора имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с установленными на процессор крупногабаритными башенными кулерами, обеспечивая совместимость с большинством сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость DDR5 с платами и процессорами, рассчитанными только на DDR4 или более старые стандарты. Даже если физический слот кажется подходящим, установка неправильного поколения памяти невозможна. Перед покупкой обязательно сверьте поддерживаемые типы памяти в спецификациях вашей материнской платы и процессора. Этот комплект - оптимальный баланс объема и скорости для современных игровых и рабочих ПК на актуальных платформах Intel и AMD.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированный компьютер для современных задач. Он идеально подойдет для мощного игрового ПК, обеспечивая высокую частоту кадров в требовательных проектах, а также для работы с графикой, монтажом видео и обработкой больших данных, где важны и объем, и скорость. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК 32 ГБ будет избыточным объемом, в то время как для экстремального разгона и топовых рабочих станций можно рассмотреть комплекты с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение после DDR4. Это означает существенно возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность, однако такая память физически и электрически несовместима со старыми поколениями. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, в стандартные слоты материнской платы для ПК, и не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем с запасом покрывает потребности современных игр, одновременной работы в десятках вкладок браузера, тяжелых приложений и даже рендеринга. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальные FPS в играх и общую отзывчивость системы при работе с большими массивами информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкая латентность памяти, которая во многом определяется таймингами, в паре с высокой частотой дает максимальный прирост производительности. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать его штатную частоту 5600 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручной настройки напряжений и таймингов, обеспечивая стабильную работу на заявленных характеристиках прямо из коробки.

Совместимость с платформой

Модуль DDR5 совместим только с современными платформами, поддерживающими этот стандарт. К ним относятся процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Для стабильной работы на высокой частоте также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при интенсивной работе на высоких частотах. Это способствует долгосрочной стабильности и может быть полезно при длительных игровых или рабочих сессиях. Конструкция радиатора имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с установленными на процессор крупногабаритными башенными кулерами, обеспечивая совместимость с большинством сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость DDR5 с платами и процессорами, рассчитанными только на DDR4 или более старые стандарты. Даже если физический слот кажется подходящим, установка неправильного поколения памяти невозможна. Перед покупкой обязательно сверьте поддерживаемые типы памяти в спецификациях вашей материнской платы и процессора. Этот комплект - оптимальный баланс объема и скорости для современных игровых и рабочих ПК на актуальных платформах Intel и AMD.

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Отзывы


Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S) - по цене 49950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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