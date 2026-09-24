Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированный компьютер для современных задач. Он идеально подойдет для мощного игрового ПК, обеспечивая высокую частоту кадров в требовательных проектах, а также для работы с графикой, монтажом видео и обработкой больших данных, где важны и объем, и скорость. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК 32 ГБ будет избыточным объемом, в то время как для экстремального разгона и топовых рабочих станций можно рассмотреть комплекты с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение после DDR4. Это означает существенно возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность, однако такая память физически и электрически несовместима со старыми поколениями. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, в стандартные слоты материнской платы для ПК, и не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем с запасом покрывает потребности современных игр, одновременной работы в десятках вкладок браузера, тяжелых приложений и даже рендеринга. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальные FPS в играх и общую отзывчивость системы при работе с большими массивами информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкая латентность памяти, которая во многом определяется таймингами, в паре с высокой частотой дает максимальный прирост производительности. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать его штатную частоту 5600 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручной настройки напряжений и таймингов, обеспечивая стабильную работу на заявленных характеристиках прямо из коробки.

Совместимость с платформой

Модуль DDR5 совместим только с современными платформами, поддерживающими этот стандарт. К ним относятся процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Для стабильной работы на высокой частоте также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при интенсивной работе на высоких частотах. Это способствует долгосрочной стабильности и может быть полезно при длительных игровых или рабочих сессиях. Конструкция радиатора имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с установленными на процессор крупногабаритными башенными кулерами, обеспечивая совместимость с большинством сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость DDR5 с платами и процессорами, рассчитанными только на DDR4 или более старые стандарты. Даже если физический слот кажется подходящим, установка неправильного поколения памяти невозможна. Перед покупкой обязательно сверьте поддерживаемые типы памяти в спецификациях вашей материнской платы и процессора. Этот комплект - оптимальный баланс объема и скорости для современных игровых и рабочих ПК на актуальных платформах Intel и AMD.