Память оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black CL40 16Gb PC44800, 5600Mhz, (KF556C40BBK2-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black CL40 16Gb PC44800, 5600Mhz, (KF556C40BBK2-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или производительную рабочую станцию на базе новой платформы. Суммарный объем в 16 ГБ уверенно справляется с большинством современных игр в паре с мощной видеокартой, а также с профессиональными задачами, такими как работа в графических редакторах, программирование и потоковая передача. Для очень требовательных сценариев, например, монтажа видео в 4K или работы с тяжелыми виртуальными машинами, стоит рассмотреть комплекты большего объема, но для большинства пользователей это решение станет сбалансированным и производительным апгрейдом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение оперативной памяти для настольных ПК. Она устанавливается только в материнские платы со слотами DIMM, рассчитанными именно на DDR5, и несовместима со старыми платформами DDR4. Переход на DDR5 приносит значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности, что особенно важно для новых процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также для AMD Ryzen серии 7000 и выше.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ объема. Частота работы памяти составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и отзывчивость системы. В играх эта частота позволяет минимизировать задержки, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку текстур, компиляцию кода и обработку больших массивов информации. Для DDR5 частота 5600 МГц является сбалансированной отправной точкой, предлагающей заметный прирост производительности над базовыми спецификациями без чрезмерного роста цены.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 на частоте 5600 МГц. Комбинация высокой частоты и этих таймингов обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для простой и безопасной установки заявленных параметров модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это значит, что для выхода на частоту 5600 МГц вам достаточно будет активировать один соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к ручным настройкам таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для настольных ПК на платформах Intel (чипсеты серий 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 600 для AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для стандарта DDR5, так как физически они не совместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS до актуальной версии для гарантированной стабильности работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета из серии Beast Black. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, выделяемое памятью при высокой нагрузке, что способствует долгосрочной стабильности работы. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами, что позволяет использовать память в большинстве сборок. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для минималистичных и строгих систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность как в играх, так и в рабочих приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты, обозначенные как A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами DDR4, поэтому убедитесь в поддержке именно DDR5 вашей материнской платой. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц необходима ее активация через профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для платформы частоте, которая обычно ниже. Этот комплект оптимально подходит для сборки нового ПК средней и высокой производительности, где важны скорость и стабильность. Если ваш бюджет ограничен или вы планируете апгрейдить старую систему на DDR4, этот модуль вам не подойдет, и стоит обратить внимание на предыдущее поколение памяти.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или производительную рабочую станцию на базе новой платформы. Суммарный объем в 16 ГБ уверенно справляется с большинством современных игр в паре с мощной видеокартой, а также с профессиональными задачами, такими как работа в графических редакторах, программирование и потоковая передача. Для очень требовательных сценариев, например, монтажа видео в 4K или работы с тяжелыми виртуальными машинами, стоит рассмотреть комплекты большего объема, но для большинства пользователей это решение станет сбалансированным и производительным апгрейдом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение оперативной памяти для настольных ПК. Она устанавливается только в материнские платы со слотами DIMM, рассчитанными именно на DDR5, и несовместима со старыми платформами DDR4. Переход на DDR5 приносит значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности, что особенно важно для новых процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также для AMD Ryzen серии 7000 и выше.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ объема. Частота работы памяти составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и отзывчивость системы. В играх эта частота позволяет минимизировать задержки, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку текстур, компиляцию кода и обработку больших массивов информации. Для DDR5 частота 5600 МГц является сбалансированной отправной точкой, предлагающей заметный прирост производительности над базовыми спецификациями без чрезмерного роста цены.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 на частоте 5600 МГц. Комбинация высокой частоты и этих таймингов обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для простой и безопасной установки заявленных параметров модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это значит, что для выхода на частоту 5600 МГц вам достаточно будет активировать один соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к ручным настройкам таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для настольных ПК на платформах Intel (чипсеты серий 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 600 для AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для стандарта DDR5, так как физически они не совместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS до актуальной версии для гарантированной стабильности работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета из серии Beast Black. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, выделяемое памятью при высокой нагрузке, что способствует долгосрочной стабильности работы. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами, что позволяет использовать память в большинстве сборок. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для минималистичных и строгих систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность как в играх, так и в рабочих приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты, обозначенные как A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами DDR4, поэтому убедитесь в поддержке именно DDR5 вашей материнской платой. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц необходима ее активация через профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для платформы частоте, которая обычно ниже. Этот комплект оптимально подходит для сборки нового ПК средней и высокой производительности, где важны скорость и стабильность. Если ваш бюджет ограничен или вы планируете апгрейдить старую систему на DDR4, этот модуль вам не подойдет, и стоит обратить внимание на предыдущее поколение памяти.
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