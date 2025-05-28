Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является отличным решением для модернизации или ремонта старого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для базовых задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, просмотр видео и нетребовательные приложения. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его объёма и скорости может быть недостаточно, но он прекрасно оживит систему, которая использовалась последние 5-8 лет.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3, которое было массовым для платформ на процессорах Intel Core i серий 2xxx-7xxx и AMD FX и A-серии. Он имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых стандартов DDR4 и DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным для выполнения повседневных задач. Частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартной для своего времени скорости и обеспечивает приемлемую пропускную способность. В паре с другим аналогичным модулем в двухканальном режиме такой объём и частота позволят системе оставаться отзывчивой в рамках своего поколения.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11 при рабочем напряжении 1.5 В, что является стандартными заводскими настройками для DDR3-1600. Поддержка профилей автоматического разгона XMP для этой памяти не предусмотрена, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC). Это делает установку максимально простой, но и не оставляет пространства для лёгкого разгона без ручных настроек в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, а не более новое поколение. Для стабильной работы на заявленной частоте 1600 МГц также необходимо, чтобы чипсет и процессор поддерживали эту частоту, иначе память будет работать на более низкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена радиаторами, что характерно для многих стандартных модулей своего времени. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые конфликты с установленными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичный, без подсветки, что делает его идеальным кандидатом для неигровых сборок и систем, где важна только функциональность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. При расширении системы можно докупать похожие по характеристикам модули, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одного производителя, объёма, частоты и таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это устаревшее поколение DDR3, которое подходит только для соответствующих платформ. Не пытайтесь установить этот модуль в плату с поддержкой DDR4 или DDR5 – это физически невозможно и может повредить компоненты. Эта память – оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, ремонта или сборки бюджетной системы на базе старых, но ещё работоспособных комплектующих. Если вам нужна память для новой сборки или требовательных задач, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.