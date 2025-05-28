Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 является отличным решением для модернизации или ремонта старого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для базовых задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, просмотр видео и нетребовательные приложения. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его объёма и скорости может быть недостаточно, но он прекрасно оживит систему, которая использовалась последние 5-8 лет.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR3, которое было массовым для платформ на процессорах Intel Core i серий 2xxx-7xxx и AMD FX и A-серии. Он имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых стандартов DDR4 и DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным для выполнения повседневных задач. Частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартной для своего времени скорости и обеспечивает приемлемую пропускную способность. В паре с другим аналогичным модулем в двухканальном режиме такой объём и частота позволят системе оставаться отзывчивой в рамках своего поколения.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL11 при рабочем напряжении 1.5 В, что является стандартными заводскими настройками для DDR3-1600. Поддержка профилей автоматического разгона XMP для этой памяти не предусмотрена, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC). Это делает установку максимально простой, но и не оставляет пространства для лёгкого разгона без ручных настроек в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, а не более новое поколение. Для стабильной работы на заявленной частоте 1600 МГц также необходимо, чтобы чипсет и процессор поддерживали эту частоту, иначе память будет работать на более низкой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти не оснащена радиаторами, что характерно для многих стандартных модулей своего времени. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые конфликты с установленными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичный, без подсветки, что делает его идеальным кандидатом для неигровых сборок и систем, где важна только функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. При расширении системы можно докупать похожие по характеристикам модули, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одного производителя, объёма, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это устаревшее поколение DDR3, которое подходит только для соответствующих платформ. Не пытайтесь установить этот модуль в плату с поддержкой DDR4 или DDR5 – это физически невозможно и может повредить компоненты. Эта память – оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, ремонта или сборки бюджетной системы на базе старых, но ещё работоспособных комплектующих. Если вам нужна память для новой сборки или требовательных задач, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, SO-DIMM, DDR3, Для ноутбука, 16 Гб SO-DIMM
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 является отличным решением для модернизации или ремонта старого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для базовых задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, просмотр видео и нетребовательные приложения. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его объёма и скорости может быть недостаточно, но он прекрасно оживит систему, которая использовалась последние 5-8 лет.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR3, которое было массовым для платформ на процессорах Intel Core i серий 2xxx-7xxx и AMD FX и A-серии. Он имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых стандартов DDR4 и DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным для выполнения повседневных задач. Частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартной для своего времени скорости и обеспечивает приемлемую пропускную способность. В паре с другим аналогичным модулем в двухканальном режиме такой объём и частота позволят системе оставаться отзывчивой в рамках своего поколения.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL11 при рабочем напряжении 1.5 В, что является стандартными заводскими настройками для DDR3-1600. Поддержка профилей автоматического разгона XMP для этой памяти не предусмотрена, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC). Это делает установку максимально простой, но и не оставляет пространства для лёгкого разгона без ручных настроек в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, а не более новое поколение. Для стабильной работы на заявленной частоте 1600 МГц также необходимо, чтобы чипсет и процессор поддерживали эту частоту, иначе память будет работать на более низкой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти не оснащена радиаторами, что характерно для многих стандартных модулей своего времени. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые конфликты с установленными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичный, без подсветки, что делает его идеальным кандидатом для неигровых сборок и систем, где важна только функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. При расширении системы можно докупать похожие по характеристикам модули, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одного производителя, объёма, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это устаревшее поколение DDR3, которое подходит только для соответствующих платформ. Не пытайтесь установить этот модуль в плату с поддержкой DDR4 или DDR5 – это физически невозможно и может повредить компоненты. Эта память – оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, ремонта или сборки бюджетной системы на базе старых, но ещё работоспособных комплектующих. Если вам нужна память для новой сборки или требовательных задач, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, SO-DIMM, DDR3, Для ноутбука, 16 Гб SO-DIMM
Достоинства:
Комментарий:
Нормально работает. Упакован хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая, упакована в прозрачный пластиковый блистер как в карточке товара. Пломбы, правда, были сорваны, при этом контактные площадки следов установки не имели, металлические радиаторы без признаков эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
- Это модули памяти KHX1866C10D3, РС3-14200, а не HX318C10FBK2, РС3-14900 ! Модули без проблем запускаются на частоте 1866 Мгц, работают стабильно. При тестировании TestMem5 на Win-7, Win-10 ошибок не обнаружено. - Если вручную выставить тайминги 11-11-11-30, U=1,65 В, можно запустить на частоте 2133 Мгц, но память начиниет глючить и тестирование находит множество ошибок! - Данные модули на ASRock_970M_Pro3 стабильно работают на заявленной частоте, но для разгона не годятся... Однако, при замерах на 1866 и 2133 индекс производительности ОЗУ не меняется, а при замерах скорости чтения-записи RAM диска разница менее 1%... - Стоит ли гнаться за пресловутой частотой в ущерб стабильной работе?
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, соответствует описанию и фото. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо - поставил, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое и невредимое, и также все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро до Сахалина, установил всё определилось сразу, планки 2023 года, работает без нареканий, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, не самая лучшая частота
Достоинства:
Комментарий:
Для старого компа нормально, "скорости" немного добавили!
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу: память пришла отлично упакованной, всё запустилось как надо. Отличия от такого же набора 10-ти летней давности минимальны: голографическое оформление наклейки (на фото вверху старый модуль), и чуть жидкая краска на ребре радиатора. На фото модули с надписью "DDR3" - новые. По частотам: прежние 2х8 работали без нареканий на частоте 2200 MHz, после установки этих двух частоту, для стабильной работы набора 4х8, пришлось снизить до 2000 MHz
Достоинства:
Комментарий:
работает уже 2 месяца, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
пришла моментально (буквально на следующий день) , распозналась как оригинал система видит все 4 планки как одинаковые (2 куплены и две оригинальные 15 года покупки), за неделю эксплуатации проблем не выявлено.
Достоинства:
Комментарий:
работают на заявленной частоте , оригинал все классно
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. заказом доволен) советую)
Достоинства:
Комментарий:
комплект не распечатанный , но стикер с qr кодом и штрих кодом оторван с непонятной целью. напрягло. надеюсь гарантия на память от этого не будет зависеть.
Достоинства:
Комментарий:
Вот так должна приходить посылка, в запечатанном пакете с пупыркой в жестокий коробке. упаковка мне понравилось. на вид хорошо. но дополню как проверю.
Достоинства:
Комментарий:
Запустилась с коробки без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пришел заказ раньше срока ...соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Мемтест пройден без ошибок.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, свои задачи отрабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Поставил дополнительно к таким же. Нареканий к работе нет.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
работает, всё хорошо. сын доволен
Достоинства:
Комментарий:
наверное хорошая. ошибся при заказе и мне не подошло
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже 3 месяца, полёт нормальный.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)
Достоинства:
Комментарий:
Нормально работает. Упакован хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая, упакована в прозрачный пластиковый блистер как в карточке товара. Пломбы, правда, были сорваны, при этом контактные площадки следов установки не имели, металлические радиаторы без признаков эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
- Это модули памяти KHX1866C10D3, РС3-14200, а не HX318C10FBK2, РС3-14900 ! Модули без проблем запускаются на частоте 1866 Мгц, работают стабильно. При тестировании TestMem5 на Win-7, Win-10 ошибок не обнаружено. - Если вручную выставить тайминги 11-11-11-30, U=1,65 В, можно запустить на частоте 2133 Мгц, но память начиниет глючить и тестирование находит множество ошибок! - Данные модули на ASRock_970M_Pro3 стабильно работают на заявленной частоте, но для разгона не годятся... Однако, при замерах на 1866 и 2133 индекс производительности ОЗУ не меняется, а при замерах скорости чтения-записи RAM диска разница менее 1%... - Стоит ли гнаться за пресловутой частотой в ущерб стабильной работе?
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, соответствует описанию и фото. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо - поставил, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое и невредимое, и также все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро до Сахалина, установил всё определилось сразу, планки 2023 года, работает без нареканий, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, не самая лучшая частота
Достоинства:
Комментарий:
Для старого компа нормально, "скорости" немного добавили!
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу: память пришла отлично упакованной, всё запустилось как надо. Отличия от такого же набора 10-ти летней давности минимальны: голографическое оформление наклейки (на фото вверху старый модуль), и чуть жидкая краска на ребре радиатора. На фото модули с надписью "DDR3" - новые. По частотам: прежние 2х8 работали без нареканий на частоте 2200 MHz, после установки этих двух частоту, для стабильной работы набора 4х8, пришлось снизить до 2000 MHz
Достоинства:
Комментарий:
работает уже 2 месяца, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
пришла моментально (буквально на следующий день) , распозналась как оригинал система видит все 4 планки как одинаковые (2 куплены и две оригинальные 15 года покупки), за неделю эксплуатации проблем не выявлено.
Достоинства:
Комментарий:
работают на заявленной частоте , оригинал все классно
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. заказом доволен) советую)
Достоинства:
Комментарий:
комплект не распечатанный , но стикер с qr кодом и штрих кодом оторван с непонятной целью. напрягло. надеюсь гарантия на память от этого не будет зависеть.
Достоинства:
Комментарий:
Вот так должна приходить посылка, в запечатанном пакете с пупыркой в жестокий коробке. упаковка мне понравилось. на вид хорошо. но дополню как проверю.
Достоинства:
Комментарий:
Запустилась с коробки без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пришел заказ раньше срока ...соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Мемтест пройден без ошибок.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, свои задачи отрабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Поставил дополнительно к таким же. Нареканий к работе нет.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
работает, всё хорошо. сын доволен
Достоинства:
Комментарий:
наверное хорошая. ошибся при заказе и мне не подошло
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже 3 месяца, полёт нормальный.