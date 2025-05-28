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Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)

26 Отзывы
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Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467157
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
14

Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является отличным решением для модернизации или ремонта старого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для базовых задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, просмотр видео и нетребовательные приложения. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его объёма и скорости может быть недостаточно, но он прекрасно оживит систему, которая использовалась последние 5-8 лет.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3, которое было массовым для платформ на процессорах Intel Core i серий 2xxx-7xxx и AMD FX и A-серии. Он имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых стандартов DDR4 и DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным для выполнения повседневных задач. Частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартной для своего времени скорости и обеспечивает приемлемую пропускную способность. В паре с другим аналогичным модулем в двухканальном режиме такой объём и частота позволят системе оставаться отзывчивой в рамках своего поколения.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11 при рабочем напряжении 1.5 В, что является стандартными заводскими настройками для DDR3-1600. Поддержка профилей автоматического разгона XMP для этой памяти не предусмотрена, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC). Это делает установку максимально простой, но и не оставляет пространства для лёгкого разгона без ручных настроек в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, а не более новое поколение. Для стабильной работы на заявленной частоте 1600 МГц также необходимо, чтобы чипсет и процессор поддерживали эту частоту, иначе память будет работать на более низкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена радиаторами, что характерно для многих стандартных модулей своего времени. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые конфликты с установленными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичный, без подсветки, что делает его идеальным кандидатом для неигровых сборок и систем, где важна только функциональность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. При расширении системы можно докупать похожие по характеристикам модули, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одного производителя, объёма, частоты и таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это устаревшее поколение DDR3, которое подходит только для соответствующих платформ. Не пытайтесь установить этот модуль в плату с поддержкой DDR4 или DDR5 – это физически невозможно и может повредить компоненты. Эта память – оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, ремонта или сборки бюджетной системы на базе старых, но ещё работоспособных комплектующих. Если вам нужна память для новой сборки или требовательных задач, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально работает. Упакован хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая, упакована в прозрачный пластиковый блистер как в карточке товара. Пломбы, правда, были сорваны, при этом контактные площадки следов установки не имели, металлические радиаторы без признаков эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
- Это модули памяти KHX1866C10D3, РС3-14200, а не HX318C10FBK2, РС3-14900 ! Модули без проблем запускаются на частоте 1866 Мгц, работают стабильно. При тестировании TestMem5 на Win-7, Win-10 ошибок не обнаружено. - Если вручную выставить тайминги 11-11-11-30, U=1,65 В, можно запустить на частоте 2133 Мгц, но память начиниет глючить и тестирование находит множество ошибок! - Данные модули на ASRock_970M_Pro3 стабильно работают на заявленной частоте, но для разгона не годятся... Однако, при замерах на 1866 и 2133 индекс производительности ОЗУ не меняется, а при замерах скорости чтения-записи RAM диска разница менее 1%... - Стоит ли гнаться за пресловутой частотой в ущерб стабильной работе?
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, соответствует описанию и фото. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо - поставил, работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Мохаммед-Эми Э.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое и невредимое, и также все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Пётр П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро до Сахалина, установил всё определилось сразу, планки 2023 года, работает без нареканий, советую!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Anton S.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, не самая лучшая частота
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для старого компа нормально, "скорости" немного добавили!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу: память пришла отлично упакованной, всё запустилось как надо. Отличия от такого же набора 10-ти летней давности минимальны: голографическое оформление наклейки (на фото вверху старый модуль), и чуть жидкая краска на ребре радиатора. На фото модули с надписью "DDR3" - новые. По частотам: прежние 2х8 работали без нареканий на частоте 2200 MHz, после установки этих двух частоту, для стабильной работы набора 4х8, пришлось снизить до 2000 MHz
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Evgeniy B.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже 2 месяца, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла моментально (буквально на следующий день) , распозналась как оригинал система видит все 4 планки как одинаковые (2 куплены и две оригинальные 15 года покупки), за неделю эксплуатации проблем не выявлено.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
работают на заявленной частоте , оригинал все классно
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. заказом доволен) советую)
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
комплект не распечатанный , но стикер с qr кодом и штрих кодом оторван с непонятной целью. напрягло. надеюсь гарантия на память от этого не будет зависеть.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Вот так должна приходить посылка, в запечатанном пакете с пупыркой в жестокий коробке. упаковка мне понравилось. на вид хорошо. но дополню как проверю.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Запустилась с коробки без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришел заказ раньше срока ...соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Мемтест пройден без ошибок.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, свои задачи отрабатывает.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Поставил дополнительно к таким же. Нареканий к работе нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Евгений Ж.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, всё хорошо. сын доволен
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
наверное хорошая. ошибся при заказе и мне не подошло
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже 3 месяца, полёт нормальный.



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является отличным решением для модернизации или ремонта старого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подходит для базовых задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, просмотр видео и нетребовательные приложения. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его объёма и скорости может быть недостаточно, но он прекрасно оживит систему, которая использовалась последние 5-8 лет.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3, которое было массовым для платформ на процессорах Intel Core i серий 2xxx-7xxx и AMD FX и A-серии. Он имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых стандартов DDR4 и DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным для выполнения повседневных задач. Частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартной для своего времени скорости и обеспечивает приемлемую пропускную способность. В паре с другим аналогичным модулем в двухканальном режиме такой объём и частота позволят системе оставаться отзывчивой в рамках своего поколения.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11 при рабочем напряжении 1.5 В, что является стандартными заводскими настройками для DDR3-1600. Поддержка профилей автоматического разгона XMP для этой памяти не предусмотрена, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC). Это делает установку максимально простой, но и не оставляет пространства для лёгкого разгона без ручных настроек в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, а не более новое поколение. Для стабильной работы на заявленной частоте 1600 МГц также необходимо, чтобы чипсет и процессор поддерживали эту частоту, иначе память будет работать на более низкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена радиаторами, что характерно для многих стандартных модулей своего времени. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые конфликты с установленными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичный, без подсветки, что делает его идеальным кандидатом для неигровых сборок и систем, где важна только функциональность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. При расширении системы можно докупать похожие по характеристикам модули, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одного производителя, объёма, частоты и таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это устаревшее поколение DDR3, которое подходит только для соответствующих платформ. Не пытайтесь установить этот модуль в плату с поддержкой DDR4 или DDR5 – это физически невозможно и может повредить компоненты. Эта память – оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, ремонта или сборки бюджетной системы на базе старых, но ещё работоспособных комплектующих. Если вам нужна память для новой сборки или требовательных задач, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально работает. Упакован хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая, упакована в прозрачный пластиковый блистер как в карточке товара. Пломбы, правда, были сорваны, при этом контактные площадки следов установки не имели, металлические радиаторы без признаков эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
- Это модули памяти KHX1866C10D3, РС3-14200, а не HX318C10FBK2, РС3-14900 ! Модули без проблем запускаются на частоте 1866 Мгц, работают стабильно. При тестировании TestMem5 на Win-7, Win-10 ошибок не обнаружено. - Если вручную выставить тайминги 11-11-11-30, U=1,65 В, можно запустить на частоте 2133 Мгц, но память начиниет глючить и тестирование находит множество ошибок! - Данные модули на ASRock_970M_Pro3 стабильно работают на заявленной частоте, но для разгона не годятся... Однако, при замерах на 1866 и 2133 индекс производительности ОЗУ не меняется, а при замерах скорости чтения-записи RAM диска разница менее 1%... - Стоит ли гнаться за пресловутой частотой в ущерб стабильной работе?
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, соответствует описанию и фото. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо - поставил, работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Мохаммед-Эми Э.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое и невредимое, и также все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Пётр П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро до Сахалина, установил всё определилось сразу, планки 2023 года, работает без нареканий, советую!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Anton S.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, не самая лучшая частота
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для старого компа нормально, "скорости" немного добавили!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу: память пришла отлично упакованной, всё запустилось как надо. Отличия от такого же набора 10-ти летней давности минимальны: голографическое оформление наклейки (на фото вверху старый модуль), и чуть жидкая краска на ребре радиатора. На фото модули с надписью "DDR3" - новые. По частотам: прежние 2х8 работали без нареканий на частоте 2200 MHz, после установки этих двух частоту, для стабильной работы набора 4х8, пришлось снизить до 2000 MHz
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Evgeniy B.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже 2 месяца, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла моментально (буквально на следующий день) , распозналась как оригинал система видит все 4 планки как одинаковые (2 куплены и две оригинальные 15 года покупки), за неделю эксплуатации проблем не выявлено.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
работают на заявленной частоте , оригинал все классно
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. заказом доволен) советую)
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
комплект не распечатанный , но стикер с qr кодом и штрих кодом оторван с непонятной целью. напрягло. надеюсь гарантия на память от этого не будет зависеть.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Вот так должна приходить посылка, в запечатанном пакете с пупыркой в жестокий коробке. упаковка мне понравилось. на вид хорошо. но дополню как проверю.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Запустилась с коробки без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришел заказ раньше срока ...соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Мемтест пройден без ошибок.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, свои задачи отрабатывает.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Поставил дополнительно к таким же. Нареканий к работе нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Евгений Ж.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, всё хорошо. сын доволен
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
наверное хорошая. ошибся при заказе и мне не подошло
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже 3 месяца, полёт нормальный.


Память оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16S11S8/4WP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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