Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C9K)
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Характеристики
Описание товара Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C9K)
Модули памяти серии Viper 3 от Patriot Memory созданы с расчётом на высокую производительность. Память протестирована и совместима с процессорами и чипсетами Intel® и AMD™ стандарта DDR3. Память серии Viper 3, позволяет добиться высокой производительности и стабильности в самых требовательных компьютерных средах. Модули памяти серии Viper 3 оснащены радиатором, способным качественно рассеивать тепло, сохраняя рабочую температуру модулей при работе в самых требовательных приложениях. Модули памяти серии Viper 3 производятся из высококачественных компонентов и проходят ручное тестирование, в том числе на совместимость.
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Достоинства:
Комментарий:
Игра перестала вылетать. Докупил к своим 2x8. В Биосе пришлось поменять с 1333 на 1600 и ПК запустился.
Отзывы о товаре Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C9K)
Достоинства:
Комментарий:
Игра перестала вылетать. Докупил к своим 2x8. В Биосе пришлось поменять с 1333 на 1600 и ПК запустился.