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Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)

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Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
17-17-17-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
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В наличии
Код товара: 614320
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Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)
4 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17-39
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой офисной или домашней системы. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Для современных игровых проектов или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для дальнейшего расширения системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR4, которая устанавливается в настольный ПК благодаря форм-фактору DIMM. Это означает, что модуль физически и электрически несовместим со слотами для более старых поколений DDR3 или DDR2, а также не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Современная платформа DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с предшественниками.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на частоте 2400 МГц. Такой скорости достаточно для стабильной работы операционной системы и повседневных приложений, обеспечивая плавный отклик и отсутствие подтормаживаний в типичных сценариях. Стоит отметить, что для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно в играх и ресурсоемких программах, часто используются комплекты с более высокой частотой, но для базовых задач 2400 МГц является надежным и выгодным по цене вариантом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевую задержку CL17, находятся на стандартном для базовой частоты 2400 МГц уровне, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Модуль работает на штатном напряжении, характерном для DDR4. Вероятно, данная планка не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона XMP, что означает, что она будет работать на своих номинальных характеристиках - 2400 МГц - без необходимости ручных настроек в BIOS, что идеально для простых сборок.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это включает в себя широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и соответствующих чипсетах. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, а не более ранний, так как установить модуль в неподходящий слот физически невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель представляет собой планку памяти без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с невысокой частотой и рабочим напряжением, которые не подвергаются экстремальным тепловым нагрузкам. Благодаря компактной высоте такая планка гарантированно не создаст конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров, что является важным плюсом при сборке или апгрейде.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который активируется при установке двух идентичных (в идеале) модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Таким образом, для повышения производительности стоит рассмотреть покупку второго такого же модуля, что даст суммарный объем 16 ГБ и активирует более скоростной двухканальный режим работы памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в менее производительном одноканальном режиме. Для сборки новой системы с нуля часто выгоднее сразу приобрести готовый двухмодульный комплект. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4. Данная память - отличный выбор для недорогого апгрейда старого ПК на базе DDR4 или для сборки базовой системы, где на первом месте стоит надежность и стоимость. Для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу ориентироваться на комплект из двух планок с большим суммарным объемом и, возможно, более высокой частотой.

Отзывы о товаре Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17-39
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой офисной или домашней системы. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Для современных игровых проектов или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для дальнейшего расширения системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR4, которая устанавливается в настольный ПК благодаря форм-фактору DIMM. Это означает, что модуль физически и электрически несовместим со слотами для более старых поколений DDR3 или DDR2, а также не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Современная платформа DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с предшественниками.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на частоте 2400 МГц. Такой скорости достаточно для стабильной работы операционной системы и повседневных приложений, обеспечивая плавный отклик и отсутствие подтормаживаний в типичных сценариях. Стоит отметить, что для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно в играх и ресурсоемких программах, часто используются комплекты с более высокой частотой, но для базовых задач 2400 МГц является надежным и выгодным по цене вариантом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевую задержку CL17, находятся на стандартном для базовой частоты 2400 МГц уровне, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Модуль работает на штатном напряжении, характерном для DDR4. Вероятно, данная планка не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона XMP, что означает, что она будет работать на своих номинальных характеристиках - 2400 МГц - без необходимости ручных настроек в BIOS, что идеально для простых сборок.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это включает в себя широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и соответствующих чипсетах. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, а не более ранний, так как установить модуль в неподходящий слот физически невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель представляет собой планку памяти без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с невысокой частотой и рабочим напряжением, которые не подвергаются экстремальным тепловым нагрузкам. Благодаря компактной высоте такая планка гарантированно не создаст конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров, что является важным плюсом при сборке или апгрейде.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который активируется при установке двух идентичных (в идеале) модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Таким образом, для повышения производительности стоит рассмотреть покупку второго такого же модуля, что даст суммарный объем 16 ГБ и активирует более скоростной двухканальный режим работы памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в менее производительном одноканальном режиме. Для сборки новой системы с нуля часто выгоднее сразу приобрести готовый двухмодульный комплект. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4. Данная память - отличный выбор для недорогого апгрейда старого ПК на базе DDR4 или для сборки базовой системы, где на первом месте стоит надежность и стоимость. Для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу ориентироваться на комплект из двух планок с большим суммарным объемом и, возможно, более высокой частотой.

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Отзывы


Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S) - стоимость товара 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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