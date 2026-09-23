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Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W

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Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 1
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 2
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 3
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 4
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 5
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 6
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 7
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 8
Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 1
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 2
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 3
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 4
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 5
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 6
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 7
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 8
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600527
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
80

Описание товара Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Netac Shadow II DDR4 объемом 8 ГБ является отличным базовым решением для апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он может стать первым шагом к двухканальной конфигурации.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному, но уже широко распространенному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 8 ГБ является хорошим стартовым вариантом для систем на платформах Intel и AMD. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных сценариев. По сравнению с более медленными модулями, например, на 2133 МГц, она может дать небольшой прирост в общей отзывчивости системы и в играх, которые чувствительны к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с типичными для этой частоты таймингами. Информация о поддержке профиля XMP (Extreme Memory Profile) не указана, что означает, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться ее ручная установка в BIOS материнской платы, либо она будет автоматически выбрана как стандартная для многих процессоров. Это не оверклокерское решение, а стабильная и надежная планка для работы в номинальном режиме.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с абсолютным большинством настольных материнских плат, поддерживающих DDR4, будь то платформы Intel (чипсеты серий 100 и новее) или AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что фактическая максимальная поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти внутри процессора. Многие современные процессоры без проблем работают с частотой 2666 МГц, но для активации этого режима может потребоваться зайти в настройки BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модель Netac Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который не только придает планке стильный внешний вид, но и помогает отводить тепло при длительной нагрузке. Для частоты 2666 МГц активное охлаждение не является критически необходимым, но радиатор способствует долгой и стабильной работе. Его высота, как правило, умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает покупку двух идентичных модулей и их установку в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Вы можете приобрести сейчас одну планку, а позже добавить вторую такую же, либо сразу купить готовый двухканальный комплект из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM и поддерживает стандарт DDR4 - модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Для сборки игрового ПК одного модуля 8 ГБ на частоте 2666 МГц будет явно мало, лучше рассматривать комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ. Если ваша задача - бюджетный апгрейд старой системы для офисной работы, этот модуль станет отличным и экономичным выбором, обеспечив прирост многозадачности по сравнению с 4 ГБ.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Netac Shadow II DDR4 объемом 8 ГБ является отличным базовым решением для апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он может стать первым шагом к двухканальной конфигурации.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному, но уже широко распространенному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 8 ГБ является хорошим стартовым вариантом для систем на платформах Intel и AMD. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных сценариев. По сравнению с более медленными модулями, например, на 2133 МГц, она может дать небольшой прирост в общей отзывчивости системы и в играх, которые чувствительны к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с типичными для этой частоты таймингами. Информация о поддержке профиля XMP (Extreme Memory Profile) не указана, что означает, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться ее ручная установка в BIOS материнской платы, либо она будет автоматически выбрана как стандартная для многих процессоров. Это не оверклокерское решение, а стабильная и надежная планка для работы в номинальном режиме.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с абсолютным большинством настольных материнских плат, поддерживающих DDR4, будь то платформы Intel (чипсеты серий 100 и новее) или AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что фактическая максимальная поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти внутри процессора. Многие современные процессоры без проблем работают с частотой 2666 МГц, но для активации этого режима может потребоваться зайти в настройки BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модель Netac Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который не только придает планке стильный внешний вид, но и помогает отводить тепло при длительной нагрузке. Для частоты 2666 МГц активное охлаждение не является критически необходимым, но радиатор способствует долгой и стабильной работе. Его высота, как правило, умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает покупку двух идентичных модулей и их установку в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Вы можете приобрести сейчас одну планку, а позже добавить вторую такую же, либо сразу купить готовый двухканальный комплект из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM и поддерживает стандарт DDR4 - модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Для сборки игрового ПК одного модуля 8 ГБ на частоте 2666 МГц будет явно мало, лучше рассматривать комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ. Если ваша задача - бюджетный апгрейд старой системы для офисной работы, этот модуль станет отличным и экономичным выбором, обеспечив прирост многозадачности по сравнению с 4 ГБ.

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Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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