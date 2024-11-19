Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль идеально подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего компьютера. Он рассчитан на решение повседневных задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Если ваша цель - бюджетная модернизация старого ПК для повышения общей отзывчивости системы без излишних затрат, этот вариант будет разумным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является широко распространенным решением для множества платформ последних лет. Это означает, что он подходит для материнских плат с соответствующими слотами DIMM, предназначенными именно для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущего поколения DDR3 или нового DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в описанных сценариях, заметно улучшая скорость отклика по сравнению с более медленными модулями. Такой связки параметров хватит для фоновой работы нескольких программ, но для серьёзного гейминга, профессионального монтажа или работы с виртуальными машинами стоит рассматривать комплекты большего объёма и более высокой скорости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL19, указывают на её латентность; в данном случае это стандартные значения для частоты 2666 МГц, обеспечивающие стабильную работу. Модуль работает при номинальном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и минимальный нагрев. Для использования заявленной частоты может потребоваться активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на базовой частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Данная планка совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 6-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen и Athlon на сокетах AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4, а не для другого поколения. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по обозначению, относится к серии Viper Elite и оснащена алюминиевым радиатором. Он эффективно рассеивает тепло даже при постоянной нагрузке, способствуя долговечности модуля. Дизайн радиатора достаточно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером в корпусе, а классический внешний вид без подсветки отлично впишется в любую функциональную сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия в настольной системе рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать одну планку для расширения уже имеющейся памяти стоит лишь в том случае, если она полностью идентична по частоте, таймингам и вольтажу.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что не раскроет весь потенциал современного процессора, особенно от AMD Ryzen. Также помните, что для работы на 2666 МГц может потребоваться ручная активация XMP-профиля в BIOS. При выборе ориентируйтесь на совместимость вашей платформы (DDR4 DIMM), суммарный объём (для комфорта лучше 16 ГБ из двух планок) и частоту, поддерживаемую вашим процессором. Этот модуль - отличный бюджетный кирпичик для сборки или апгрейда, но для игр и серьёзных задач сразу планируйте покупку парного комплекта.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль идеально подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего компьютера. Он рассчитан на решение повседневных задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Если ваша цель - бюджетная модернизация старого ПК для повышения общей отзывчивости системы без излишних затрат, этот вариант будет разумным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является широко распространенным решением для множества платформ последних лет. Это означает, что он подходит для материнских плат с соответствующими слотами DIMM, предназначенными именно для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущего поколения DDR3 или нового DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в описанных сценариях, заметно улучшая скорость отклика по сравнению с более медленными модулями. Такой связки параметров хватит для фоновой работы нескольких программ, но для серьёзного гейминга, профессионального монтажа или работы с виртуальными машинами стоит рассматривать комплекты большего объёма и более высокой скорости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL19, указывают на её латентность; в данном случае это стандартные значения для частоты 2666 МГц, обеспечивающие стабильную работу. Модуль работает при номинальном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и минимальный нагрев. Для использования заявленной частоты может потребоваться активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на базовой частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Данная планка совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 6-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen и Athlon на сокетах AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4, а не для другого поколения. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по обозначению, относится к серии Viper Elite и оснащена алюминиевым радиатором. Он эффективно рассеивает тепло даже при постоянной нагрузке, способствуя долговечности модуля. Дизайн радиатора достаточно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером в корпусе, а классический внешний вид без подсветки отлично впишется в любую функциональную сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия в настольной системе рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать одну планку для расширения уже имеющейся памяти стоит лишь в том случае, если она полностью идентична по частоте, таймингам и вольтажу.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что не раскроет весь потенциал современного процессора, особенно от AMD Ryzen. Также помните, что для работы на 2666 МГц может потребоваться ручная активация XMP-профиля в BIOS. При выборе ориентируйтесь на совместимость вашей платформы (DDR4 DIMM), суммарный объём (для комфорта лучше 16 ГБ из двух планок) и частоту, поддерживаемую вашим процессором. Этот модуль - отличный бюджетный кирпичик для сборки или апгрейда, но для игр и серьёзных задач сразу планируйте покупку парного комплекта.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
отличные с хорошим дизайном
Отзывы о товаре Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)
Достоинства:
Комментарий:
отличные с хорошим дизайном