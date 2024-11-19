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Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)

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Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 1
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 2
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 3
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 4
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 5
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 6
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 7
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 8
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 9
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 10
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 11
Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
16-17-17-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 1
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 2
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 3
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 4
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 5
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 6
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 7
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 8
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 9
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 10
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 11
  • Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515347
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Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)
6 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-17-17-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль идеально подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего компьютера. Он рассчитан на решение повседневных задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Если ваша цель - бюджетная модернизация старого ПК для повышения общей отзывчивости системы без излишних затрат, этот вариант будет разумным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является широко распространенным решением для множества платформ последних лет. Это означает, что он подходит для материнских плат с соответствующими слотами DIMM, предназначенными именно для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущего поколения DDR3 или нового DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в описанных сценариях, заметно улучшая скорость отклика по сравнению с более медленными модулями. Такой связки параметров хватит для фоновой работы нескольких программ, но для серьёзного гейминга, профессионального монтажа или работы с виртуальными машинами стоит рассматривать комплекты большего объёма и более высокой скорости.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL19, указывают на её латентность; в данном случае это стандартные значения для частоты 2666 МГц, обеспечивающие стабильную работу. Модуль работает при номинальном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и минимальный нагрев. Для использования заявленной частоты может потребоваться активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на базовой частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.

Совместимость с платформой

Данная планка совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 6-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen и Athlon на сокетах AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4, а не для другого поколения. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по обозначению, относится к серии Viper Elite и оснащена алюминиевым радиатором. Он эффективно рассеивает тепло даже при постоянной нагрузке, способствуя долговечности модуля. Дизайн радиатора достаточно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером в корпусе, а классический внешний вид без подсветки отлично впишется в любую функциональную сборку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия в настольной системе рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать одну планку для расширения уже имеющейся памяти стоит лишь в том случае, если она полностью идентична по частоте, таймингам и вольтажу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что не раскроет весь потенциал современного процессора, особенно от AMD Ryzen. Также помните, что для работы на 2666 МГц может потребоваться ручная активация XMP-профиля в BIOS. При выборе ориентируйтесь на совместимость вашей платформы (DDR4 DIMM), суммарный объём (для комфорта лучше 16 ГБ из двух планок) и частоту, поддерживаемую вашим процессором. Этот модуль - отличный бюджетный кирпичик для сборки или апгрейда, но для игр и серьёзных задач сразу планируйте покупку парного комплекта.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)

Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Abror

Достоинства:


Комментарий:
отличные с хорошим дизайном



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-17-17-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль идеально подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего компьютера. Он рассчитан на решение повседневных задач, таких как работа с документами, веб-серфинг с умеренным количеством вкладок, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Если ваша цель - бюджетная модернизация старого ПК для повышения общей отзывчивости системы без излишних затрат, этот вариант будет разумным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является широко распространенным решением для множества платформ последних лет. Это означает, что он подходит для материнских плат с соответствующими слотами DIMM, предназначенными именно для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущего поколения DDR3 или нового DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в описанных сценариях, заметно улучшая скорость отклика по сравнению с более медленными модулями. Такой связки параметров хватит для фоновой работы нескольких программ, но для серьёзного гейминга, профессионального монтажа или работы с виртуальными машинами стоит рассматривать комплекты большего объёма и более высокой скорости.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL19, указывают на её латентность; в данном случае это стандартные значения для частоты 2666 МГц, обеспечивающие стабильную работу. Модуль работает при номинальном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность и минимальный нагрев. Для использования заявленной частоты может потребоваться активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на базовой частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.

Совместимость с платформой

Данная планка совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 6-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen и Athlon на сокетах AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4, а не для другого поколения. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по обозначению, относится к серии Viper Elite и оснащена алюминиевым радиатором. Он эффективно рассеивает тепло даже при постоянной нагрузке, способствуя долговечности модуля. Дизайн радиатора достаточно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером в корпусе, а классический внешний вид без подсветки отлично впишется в любую функциональную сборку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия в настольной системе рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных таких планок и их установка в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать одну планку для расширения уже имеющейся памяти стоит лишь в том случае, если она полностью идентична по частоте, таймингам и вольтажу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что не раскроет весь потенциал современного процессора, особенно от AMD Ryzen. Также помните, что для работы на 2666 МГц может потребоваться ручная активация XMP-профиля в BIOS. При выборе ориентируйтесь на совместимость вашей платформы (DDR4 DIMM), суммарный объём (для комфорта лучше 16 ГБ из двух планок) и частоту, поддерживаемую вашим процессором. Этот модуль - отличный бюджетный кирпичик для сборки или апгрейда, но для игр и серьёзных задач сразу планируйте покупку парного комплекта.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Abror

Достоинства:


Комментарий:
отличные с хорошим дизайном


Память оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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