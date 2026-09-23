Описание товара Оперативная память Apacer DIMM DDR4 3200-22 8GB (EL.08G21.GSH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр. Он представляет собой разумный компромисс между ценой и производительностью, закрывая базовые потребности пользователя, но для профессиональных задач вроде монтажа видео или современных игр в высоких настройках лучше рассматривать комплекты от 16 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на сегодня является массовым решением для современных платформ. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является стандартным шагом для базовых конфигураций. Рабочая частота 3200 МГц - это хороший уровень для платформ AMD Ryzen и Intel Core, позволяющий раскрыть потенциал процессора без серьезных вложений. В повседневных задачах и многих играх такая скорость обеспечивает плавность и отзывчивость системы, заметно улучшая опыт по сравнению с памятью на стандартных частотах вроде 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую задержку. В связке с частотой 3200 МГц это говорит о том, что перед вами модуль, ориентированный на доступную цену, а не на рекордно низкую латентность. Для работы на заявленной частоте, скорее всего, потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низких стандартных настройках.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром материнских плат, поддерживающих память DDR4. Это включает в себя платформы на базе процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии. Важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает работу с модулями на 3200 МГц, особенно если используется процессор начального уровня, чей контроллер памяти может иметь ограничения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без высоких радиаторов, что является ее преимуществом для компактных сборок. Низкий профиль планки гарантирует отсутствие конфликтов с массивными башенными кулерами процессора. Отсутствие сложной системы охлаждения оправдано для памяти с такими частотой и напряжением, которые не предполагают экстремального разгона и сильного нагрева в штатных режимах работы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему две одинаковые планки. Поэтому, если вы планируете сборку с нуля, целесообразно сразу приобрести два таких модуля. Добавление второй идентичной планки в будущем - оптимальный путь для плавного увеличения объема системы до 16 ГБ с сохранением двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это покупка одной планки, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной системы. Перед установкой обязательно активируйте профиль XMP в BIOS для выхода на заявленные 3200 МГц. Данный модуль оптимален для пользователей, собирающих бюджетный ПК или желающих недорого добавить памяти в существующую систему, но для игровых и рабочих станций лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей с более низкими таймингами.