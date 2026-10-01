Описание товара Оперативная память DDR4 Digma 4Gb 2666MHz SO-DIMM (DGMAS42666004S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 SO-DIMM представляет собой решение для базового апгрейда или ремонта ноутбуков, компактных ПК (NUC) и моноблоков. Он идеально подойдёт для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга и просмотра мультимедиа, обеспечивая отзывчивость системы при умеренной нагрузке. Для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа потребуется больший объём и более высокая скорость, но для своей ценовой категории эта планка эффективно закрывает потребности в увеличении оперативной памяти устаревших или бюджетных портативных систем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память четвёртого поколения - DDR4. Этот стандарт предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие штатные частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер модуля, предназначенного исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК и аналогичные устройства. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически несовместимы со слотами для полноразмерных модулей DIMM в обычных настольных компьютерах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является минимально рекомендуемым значением для комфортной работы в современных операционных системах. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, снижая задержки при переключении между приложениями. В сценариях, где одновременно открыто множество вкладок браузера и несколько лёгких программ, этот модуль позволит избежать заметных подтормаживаний, однако для серьёзной многозадачности или работы с объёмными файлами стоит рассмотреть вариант с большим суммарным объёмом памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги, включая основную задержку CL, являются заводскими и оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR4, что способствует снижению общего энергопотребления системы, что особенно важно для ноутбуков. Данный модуль, как правило, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP, и работает на своих номинальных параметрах, что гарантирует максимальную совместимость с широким спектром портативных устройств без необходимости настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить поколение памяти, которое использует ваше устройство, так как DDR4 не взаимозаменяема с DDR3 или DDR5. Также необходимо проверить, поддерживает ли материнская плата ноутбука частоту 2666 МГц; если нет, память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа, обычно это 2400 МГц или 2133 МГц для более старых чипсетов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом исполнении для ноутбучной памяти - без массивных радиаторов. Это стандартная практика, так как в компактных корпусах ноутбуков и NUC-систем просто нет места для высоких планок, а температурный режим обеспечивается общей системой охлаждения устройства. Отсутствие радиатора делает модуль максимально низкопрофильным, что исключает любые конфликты с другими компонентами внутри тесного шасси, но и не предполагает экстремальных нагрузок или разгона.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется одной планкой. Для активации двухканального режима, который может заметно увеличить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если вы планируете расширение, рекомендуется искать максимально похожий модуль по частоте, объёму и таймингам, но даже в этом случае гарантировать идеальную совместную работу разных партий памяти сложно; оптимальный путь - покупка готового двухканального комплекта из двух модулей сразу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для обычных настольных ПК. При выборе убедитесь, что ваше устройство использует именно DDR4, а не более старое поколение. Учитывайте, что 4 ГБ - это базовый объём на сегодня; для комфортной работы в Windows 10/11 с несколькими программами одновременно уже может быть маловато. Этот модуль - отличный выбор для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ноутбуке, но для сборки новой системы или серьёзного апгрейда лучше сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ или 16 ГБ с более высокой частотой.