Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1K43EB2-CWED0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1K43EB2-CWED0)

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1K43EB2-CWED0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1K43EB2-CWED0)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 от Samsung является классическим решением для модернизации готовых систем или базовой сборки настольного ПК. Он отлично подойдет для пользователей, которым нужна надежная работа в офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и домашнего мультимедиа. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной повседневной работы, но для современных игр на высоких настройках или профессиональных задач, связанных с монтажом видео и работой с большими данными, стоит рассмотреть комплект из двух таких планок для двухканального режима или модели большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным поколением для настольных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Форм-фактор DIMM говорит о том, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 8 ГБ, что является на сегодня сбалансированным минимумом для большинства задач. Его номинальная частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно ускоряет загрузку приложений и отзывчивость системы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц. В играх такая частота позволяет процессору быстрее получать необходимые данные, повышая стабильность кадровой частоты, а в рабочих приложениях ускоряет обработку операций, связанных с памятью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая основную латентность CL22, указывают на его ориентацию на стабильную работу на высокой частоте при стандартном напряжении. Такая комбинация частоты 3200 МГц и относительно высоких таймингов типична для качественной памяти, не предназначенной для экстремального разгона, но обеспечивающей хороший баланс скорости и надежности. Для выхода на заявленные 3200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля Intel XMP или аналогичной технологии AMD в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой базовой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром процессоров и платформ, поддерживающих DDR4: это современные и предыдущие поколения процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии 1000 и новее). Однако гарантированная работа на частоте 3200 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. На некоторых бюджетных платах или с ранними процессорами Ryzen для стабильной работы может потребоваться ручная настройка или установка более низкой частоты, поэтому всегда полезно свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это делает её идеальным выбором для компактных корпусов и систем, где важен свободный доступ воздуха, или при установке под массивные башенные кулеры процессора, которые могут физически конфликтовать с высокими радиаторами памяти. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на заявленной частоте 3200 МГц, так как модули Samsung известны своей энергоэффективностью и низким тепловыделением при штатных режимах работы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального раскрытия производительности современной системы настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами, что активирует двухканальный режим работы. В двухканальном режиме (два модуля по 8 ГБ) пропускная способность удваивается, что положительно сказывается на производительности в играх и ресурсоемких приложениях. Если вы планируете в будущем расширять объем, старайтесь подбирать максимально идентичную планку по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж и даже ревизия чипов) для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс - это необходимость активации профиля XMP в BIOS/UEFI для достижения заявленной частоты 3200 МГц, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Также помните, что для игровых систем в 2024 году объем 16 ГБ (2x8 ГБ) считается более комфортным минимумом, поэтому одной планки на 8 ГБ может не хватить. Данный модуль - это отличный выбор для бюджетного апгрейда, сборки офисного ПК или как надежный компонент для создания двухканального комплекта, где на первом месте стоит стабильность и репутация бренда Samsung, а не экстремальные частоты или радиаторный дизайн.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1K43EB2-CWED0)

Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оперативка , все работает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично брали ребенку для игр
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная карта, работает без проблем, покупалась для "сделать презентацию по информатике в школе".
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная новая память самсунг.Отлично работает в паре с процессором ryzen 2400g. Память работает на частоте 3200 мгц.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 от Samsung является классическим решением для модернизации готовых систем или базовой сборки настольного ПК. Он отлично подойдет для пользователей, которым нужна надежная работа в офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и домашнего мультимедиа. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной повседневной работы, но для современных игр на высоких настройках или профессиональных задач, связанных с монтажом видео и работой с большими данными, стоит рассмотреть комплект из двух таких планок для двухканального режима или модели большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным поколением для настольных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Форм-фактор DIMM говорит о том, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 8 ГБ, что является на сегодня сбалансированным минимумом для большинства задач. Его номинальная частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно ускоряет загрузку приложений и отзывчивость системы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц. В играх такая частота позволяет процессору быстрее получать необходимые данные, повышая стабильность кадровой частоты, а в рабочих приложениях ускоряет обработку операций, связанных с памятью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая основную латентность CL22, указывают на его ориентацию на стабильную работу на высокой частоте при стандартном напряжении. Такая комбинация частоты 3200 МГц и относительно высоких таймингов типична для качественной памяти, не предназначенной для экстремального разгона, но обеспечивающей хороший баланс скорости и надежности. Для выхода на заявленные 3200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля Intel XMP или аналогичной технологии AMD в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой базовой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром процессоров и платформ, поддерживающих DDR4: это современные и предыдущие поколения процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии 1000 и новее). Однако гарантированная работа на частоте 3200 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. На некоторых бюджетных платах или с ранними процессорами Ryzen для стабильной работы может потребоваться ручная настройка или установка более низкой частоты, поэтому всегда полезно свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это делает её идеальным выбором для компактных корпусов и систем, где важен свободный доступ воздуха, или при установке под массивные башенные кулеры процессора, которые могут физически конфликтовать с высокими радиаторами памяти. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на заявленной частоте 3200 МГц, так как модули Samsung известны своей энергоэффективностью и низким тепловыделением при штатных режимах работы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального раскрытия производительности современной системы настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами, что активирует двухканальный режим работы. В двухканальном режиме (два модуля по 8 ГБ) пропускная способность удваивается, что положительно сказывается на производительности в играх и ресурсоемких приложениях. Если вы планируете в будущем расширять объем, старайтесь подбирать максимально идентичную планку по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж и даже ревизия чипов) для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс - это необходимость активации профиля XMP в BIOS/UEFI для достижения заявленной частоты 3200 МГц, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Также помните, что для игровых систем в 2024 году объем 16 ГБ (2x8 ГБ) считается более комфортным минимумом, поэтому одной планки на 8 ГБ может не хватить. Данный модуль - это отличный выбор для бюджетного апгрейда, сборки офисного ПК или как надежный компонент для создания двухканального комплекта, где на первом месте стоит стабильность и репутация бренда Samsung, а не экстремальные частоты или радиаторный дизайн.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оперативка , все работает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично брали ребенку для игр
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная карта, работает без проблем, покупалась для "сделать презентацию по информатике в школе".
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная новая память самсунг.Отлично работает в паре с процессором ryzen 2400g. Память работает на частоте 3200 мгц.


Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1K43EB2-CWED0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...