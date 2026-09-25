Описание товара Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, белый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на создание базовой игровой или рабочей системы, а также для апгрейда старых ПК. Один модуль на 8 ГБ отлично подойдет для компактных бюджетных сборок, домашних и офисных компьютеров, где не требуется многозадачность с десятками тяжёлых приложений одновременно. Такой объём закроет потребности в нетребовательных играх, работе с документами и веб-серфинге, но для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или современных ААА-игр на высоких настройках потребуется дополнительный модуль для двухканального режима и увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных материнских плат, поэтому установка в ноутбук или мини-ПК с разъёмами SO-DIMM невозможна. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и доступной ценой на фоне более новой DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является стандартным значением для одной планки. Частота 3200 МГц значительно выше базовой для DDR4 и даёт ощутимый прирост пропускной способности по сравнению с моделями на 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх и приложениях это выливается в более высокий минимум FPS и общую отзывчивость системы, однако для раскрытия полного потенциала частоты необходим второй идентичный модуль для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержка CAS Latency (CL) установлена на уровне 16, что является оптимальным значением для частоты 3200 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленной скорости модуль использует слегка повышенное напряжение 1.35 В. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 позволяет автоматически разогнать память до указанных частоты и таймингов простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат под процессоры Intel и AMD с поддержкой DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата и процессор официально поддерживают такую скорость памяти. На некоторых бюджетных платах с чипсетами начального уровня может потребоваться ручная активация XMP, а максимальная частота может быть ограничена. Всегда рекомендуется проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором белого цвета, который не только улучшает внешний вид сборки, но и способствует отводу тепла при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Конструкция радиатора имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели не предусмотрены, что делает её практичным выбором для лаконичных систем, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно обозначенные одним цветом) для активации двухканального режима. Это практически удвоит пропускную способность подсистемы памяти. В дальнейшем систему можно расширить, добавив ещё пару модулей, но стоит помнить, что смешивание разных партий памяти иногда может приводить к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4 - установка в слот для DDR3 или DDR5 физически невозможна. Помните, что для полного раскрытия потенциала этой скоростной памяти в двухканальном режиме потребуется купить вторую такую же планку. Если ваша цель - современная игровая система, то стартовой конфигурацией сегодня считаются 16 ГБ (2x8 ГБ). Данный модуль с частотой 3200 МГц и таймингами CL16 представляет собой отличное соотношение цены и производительности для бюджетной и средней сборки, но энтузиастам, планирующим серьёзный разгон, стоит обратить внимание на специализированные серии с более агрессивными таймингами.