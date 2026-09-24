Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он закрывает потребность в современной памяти для повседневных задач: работы с документами, учёбы, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно, но он служит надёжной основой для дальнейшего расширения системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в соответствии со стандартом DDR4, что означает поддержку более высокой пропускной способности и сниженного энергопотребления по сравнению с устаревшим DDR3. Это современное поколение памяти подходит для большинства актуальных платформ. Форм-фактор DIMM предназначен для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули типа SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для современной системы. Заявленная частота работы — 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в играх, особенно если установлено два модуля для работы в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль обладает сбалансированными таймингами, которые в совокупности с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку при доступе к данным. Рабочее напряжение соответствует стандартным для DDR4 значениям, гарантируя стабильную работу. Для удобства пользователя память поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически, через настройки BIOS материнской платы, загрузить оптимальный профиль и выйти на заявленную высокую частоту без необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать работу на 3200 МГц, особенно на базовых чипсетах, где может потребоваться активация профиля XMP.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель относится к серии Basic и не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это стандартное решение для памяти с умеренной частотой, которая не склонна к сильному нагреву в повседневных условиях. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Подсветка также не предусмотрена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать два идентичных модуля, установленных в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширение в будущем, оптимально докупить такую же модель для обеспечения полной совместимости и стабильной работы в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также помните о физической несовместимости DDR4 с более ранними поколениями. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет бюджетный ПК с прицелом на будущее добавление второй идентичной планки. Если вам сразу требуется 16 ГБ для игр или монтажа, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4S32008G22-SGN)
-
В наличииЦена 6 060 руб.1515 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 8Gb 2666MHz (AD4S26668G19-BGN)
-
В наличииЦена 6 060 руб.1515 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 8GB PC21300 (AD4U26668G19-SGN)
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2666MHz (PVS48G266C8S)
-
В наличииЦена 6 220 руб.1555 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U)
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитОперативная память Apacer DIMM DDR4 3200-22 8GB (EL.08G21.GSH)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR4 8Gb PC25600 3200MHz (AD4U32008G22...
-
В наличииЦена 6 420 руб.1605 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S8/8)
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-...
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитПамять оперативная Patriot 8Gb (PVE248G266C6)
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32N22S8/8)
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Qumo 8Gb 3200MHz (QUM4U-8G3200P22)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он закрывает потребность в современной памяти для повседневных задач: работы с документами, учёбы, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно, но он служит надёжной основой для дальнейшего расширения системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в соответствии со стандартом DDR4, что означает поддержку более высокой пропускной способности и сниженного энергопотребления по сравнению с устаревшим DDR3. Это современное поколение памяти подходит для большинства актуальных платформ. Форм-фактор DIMM предназначен для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули типа SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для современной системы. Заявленная частота работы — 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в играх, особенно если установлено два модуля для работы в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль обладает сбалансированными таймингами, которые в совокупности с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку при доступе к данным. Рабочее напряжение соответствует стандартным для DDR4 значениям, гарантируя стабильную работу. Для удобства пользователя память поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически, через настройки BIOS материнской платы, загрузить оптимальный профиль и выйти на заявленную высокую частоту без необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать работу на 3200 МГц, особенно на базовых чипсетах, где может потребоваться активация профиля XMP.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель относится к серии Basic и не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это стандартное решение для памяти с умеренной частотой, которая не склонна к сильному нагреву в повседневных условиях. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Подсветка также не предусмотрена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать два идентичных модуля, установленных в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширение в будущем, оптимально докупить такую же модель для обеспечения полной совместимости и стабильной работы в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также помните о физической несовместимости DDR4 с более ранними поколениями. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет бюджетный ПК с прицелом на будущее добавление второй идентичной планки. Если вам сразу требуется 16 ГБ для игр или монтажа, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)