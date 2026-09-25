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Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666

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Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 6
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 1
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 2
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 3
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 4
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 5
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 6
  • Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733147
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти Netac Shadow S объемом 8 ГБ представляет собой отличное решение для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он уверенно справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, серфинг в интернете с множеством вкладок, просмотр мультимедиа и нетребовательные игры. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами одного такого модуля будет недостаточно, потребуется комплект из двух или более планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на процессорах Intel и AMD. Данное поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольного компьютера, и она физически не подойдет для ноутбука, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для системы начального уровня. Частота 2666 МГц предлагает сбалансированную пропускную способность, достаточную для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы в сценариях, не связанных с экстремальными нагрузками. В играх и профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, поэтому для игровых сборок часто рассматривают комплекты от 3000 МГц и выше.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги, включая CL (латентность), не указаны в заголовке, но для частоты 2666 МГц они, как правило, находятся в стандартном для этого диапазона диапазоне. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что обеспечивает энергоэффективность. Модуль, скорее всего, работает на стандартных настройках JEDEC, а поддержка профиля разгона XMP не гарантируется, что означает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости тонкой настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любой материнской платой для настольных ПК, имеющей слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что итоговая поддерживаемая частота памяти зависит от ограничений самого процессора и материнской платы, особенно для базовых чипсетов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию серии Shadow S, модуль, вероятно, оснащен радиатором, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность. Это особенно актуально для систем с плохой циркуляцией воздуха. Высота планки с радиатором, как правило, стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров. Подсветка, скорее всего, отсутствует, что делает модуль хорошим выбором для лаконичных, неигровых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данное предложение, судя по описанию, это один модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для повышения производительности, особенно в играх и профессиональных задачах, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль, установив их в правильные слоты на материнской плате, как указано в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Для сборки нового компьютера с нуля рассмотрите покупку готового комплекта из двух модулей (2x8 ГБ), чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Данный модуль Netac Shadow S - это оптимальный выбор для недорогого апгрейда старой системы или базовой сборки, где на первом месте стоит надежность и соотношение цены и объема, а не максимальная частота.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти Netac Shadow S объемом 8 ГБ представляет собой отличное решение для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он уверенно справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, серфинг в интернете с множеством вкладок, просмотр мультимедиа и нетребовательные игры. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами одного такого модуля будет недостаточно, потребуется комплект из двух или более планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на процессорах Intel и AMD. Данное поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольного компьютера, и она физически не подойдет для ноутбука, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для системы начального уровня. Частота 2666 МГц предлагает сбалансированную пропускную способность, достаточную для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы в сценариях, не связанных с экстремальными нагрузками. В играх и профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, поэтому для игровых сборок часто рассматривают комплекты от 3000 МГц и выше.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги, включая CL (латентность), не указаны в заголовке, но для частоты 2666 МГц они, как правило, находятся в стандартном для этого диапазона диапазоне. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что обеспечивает энергоэффективность. Модуль, скорее всего, работает на стандартных настройках JEDEC, а поддержка профиля разгона XMP не гарантируется, что означает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости тонкой настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любой материнской платой для настольных ПК, имеющей слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что итоговая поддерживаемая частота памяти зависит от ограничений самого процессора и материнской платы, особенно для базовых чипсетов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию серии Shadow S, модуль, вероятно, оснащен радиатором, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность. Это особенно актуально для систем с плохой циркуляцией воздуха. Высота планки с радиатором, как правило, стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров. Подсветка, скорее всего, отсутствует, что делает модуль хорошим выбором для лаконичных, неигровых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данное предложение, судя по описанию, это один модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для повышения производительности, особенно в играх и профессиональных задачах, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль, установив их в правильные слоты на материнской плате, как указано в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Для сборки нового компьютера с нуля рассмотрите покупку готового комплекта из двух модулей (2x8 ГБ), чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Данный модуль Netac Shadow S - это оптимальный выбор для недорогого апгрейда старой системы или базовой сборки, где на первом месте стоит надежность и соотношение цены и объема, а не максимальная частота.

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Отзывы


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