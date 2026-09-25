Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-2666
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти Netac Shadow S объемом 8 ГБ представляет собой отличное решение для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он уверенно справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, серфинг в интернете с множеством вкладок, просмотр мультимедиа и нетребовательные игры. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами одного такого модуля будет недостаточно, потребуется комплект из двух или более планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на процессорах Intel и AMD. Данное поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольного компьютера, и она физически не подойдет для ноутбука, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для системы начального уровня. Частота 2666 МГц предлагает сбалансированную пропускную способность, достаточную для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы в сценариях, не связанных с экстремальными нагрузками. В играх и профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, поэтому для игровых сборок часто рассматривают комплекты от 3000 МГц и выше.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги, включая CL (латентность), не указаны в заголовке, но для частоты 2666 МГц они, как правило, находятся в стандартном для этого диапазона диапазоне. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что обеспечивает энергоэффективность. Модуль, скорее всего, работает на стандартных настройках JEDEC, а поддержка профиля разгона XMP не гарантируется, что означает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости тонкой настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любой материнской платой для настольных ПК, имеющей слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что итоговая поддерживаемая частота памяти зависит от ограничений самого процессора и материнской платы, особенно для базовых чипсетов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по названию серии Shadow S, модуль, вероятно, оснащен радиатором, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность. Это особенно актуально для систем с плохой циркуляцией воздуха. Высота планки с радиатором, как правило, стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров. Подсветка, скорее всего, отсутствует, что делает модуль хорошим выбором для лаконичных, неигровых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данное предложение, судя по описанию, это один модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для повышения производительности, особенно в играх и профессиональных задачах, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль, установив их в правильные слоты на материнской плате, как указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Для сборки нового компьютера с нуля рассмотрите покупку готового комплекта из двух модулей (2x8 ГБ), чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Данный модуль Netac Shadow S - это оптимальный выбор для недорогого апгрейда старой системы или базовой сборки, где на первом месте стоит надежность и соотношение цены и объема, а не максимальная частота.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти Netac Shadow S объемом 8 ГБ представляет собой отличное решение для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он уверенно справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, серфинг в интернете с множеством вкладок, просмотр мультимедиа и нетребовательные игры. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами одного такого модуля будет недостаточно, потребуется комплект из двух или более планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на процессорах Intel и AMD. Данное поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольного компьютера, и она физически не подойдет для ноутбука, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для системы начального уровня. Частота 2666 МГц предлагает сбалансированную пропускную способность, достаточную для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы в сценариях, не связанных с экстремальными нагрузками. В играх и профессиональных приложениях разница между этой частотой и более высокими значениями может быть ощутима, поэтому для игровых сборок часто рассматривают комплекты от 3000 МГц и выше.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги, включая CL (латентность), не указаны в заголовке, но для частоты 2666 МГц они, как правило, находятся в стандартном для этого диапазона диапазоне. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что обеспечивает энергоэффективность. Модуль, скорее всего, работает на стандартных настройках JEDEC, а поддержка профиля разгона XMP не гарантируется, что означает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости тонкой настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любой материнской платой для настольных ПК, имеющей слоты DIMM под память DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на базе процессоров Intel (начиная с 6-го поколения) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что итоговая поддерживаемая частота памяти зависит от ограничений самого процессора и материнской платы, особенно для базовых чипсетов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по названию серии Shadow S, модуль, вероятно, оснащен радиатором, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность. Это особенно актуально для систем с плохой циркуляцией воздуха. Высота планки с радиатором, как правило, стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров. Подсветка, скорее всего, отсутствует, что делает модуль хорошим выбором для лаконичных, неигровых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данное предложение, судя по описанию, это один модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для повышения производительности, особенно в играх и профессиональных задачах, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль, установив их в правильные слоты на материнской плате, как указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Для сборки нового компьютера с нуля рассмотрите покупку готового комплекта из двух модулей (2x8 ГБ), чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Данный модуль Netac Shadow S - это оптимальный выбор для недорогого апгрейда старой системы или базовой сборки, где на первом месте стоит надежность и соотношение цены и объема, а не максимальная частота.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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