Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4S32008G22-SGN)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным выбором для модернизации текущего ПК или сборки новой системы начального и среднего уровня. Он предлагает достаточный для повседневных задач объём в 8 ГБ и сбалансированную частоту, что подходит для комфортной работы в офисных программах, веб-сёрфинга с десятками вкладок, а также для нетребовательных игр и лёгкого творчества. В то же время, для серьёзных задач монтажа видео, трёхмерного моделирования или новейших игр на высоких настройках лучше сразу рассматривать комплект из двух или четырёх модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который на момент своего выхода предлагал значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Его форм-фактор - стандартный 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате имеют особый ключ, и эта планка физически несовместима с платами, рассчитанными на DDR3 или новейшую DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом в 8 ГБ, что является хорошим стартовым объёмом для большинства современных систем. Его номинальная частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки данных из памяти в процессор. В реальных сценариях такая скорость делает систему более отзывчивой, ускоряя загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и переключение между запущенными приложениями, особенно если используется в двухканальном режиме с парной планкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность модуля обозначена как CL22, что является типичным значением для памяти стандарта DDR4 на частоте 3200 МГц и говорит о сбалансированном соотношении цена-производительность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц, которая превышает базовую для платформы, модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что после активации одного профиля XMP в BIOS материнской платы память автоматически настроится на указанные частоту и тайминги без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная планка DDR4 совместима с широким спектром платформ Intel (процессоры Core серий 10-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen, начиная с серии 3000 и новее). Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии. На платах с базовыми чипсетами память может работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 или 2933 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом формате без массивных алюминиевых радиаторов. Такое решение делает планку компактной и низкопрофильной, что полностью исключает риск конфликта с установленным процессорным кулером даже в компактных корпусах. Отсутствие радиатора здесь - осознанный компромисс, так как на данной частоте и при типовых нагрузках нагрев чипов памяти не критичен, а сама планка выглядит лаконично и подойдёт для любых сборок, где функциональность важнее яркого внешнего вида.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Помните, что для расширения объёма в будущем смешивать модули с разными характеристиками (частота, тайминги) не рекомендуется, так как система будет работать по наихудшим параметрам, и стабильность не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 и поддерживает работу памяти на частоте 3200 МГц через XMP. Для стабильной работы на заявленных параметрах рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии. Этот модуль - отличный выбор для бюджетной сборки, апгрейда старого ПК или как часть комплекта из двух планок для игрового компьютера начального уровня. Если ваши задачи требуют более высоких скоростей для игр или профессиональной работы, стоит обратить внимание на модули с более низкими таймингами (например, CL16), а для тяжёлого монтажа и работы с виртуальными машинами приоритетом должен стать больший суммарный объём - от 16 ГБ и выше.