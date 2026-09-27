Память DDR4 Patriot 8Gb Signature Line (PSD48G213381)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2133
Пропускная способность, Мб/с
17000
Тайминги
15-15-15-36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 106561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2133
Пропускная способность, Мб/с
17000
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15-15-15-36
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память DDR4 Patriot 8Gb Signature Line (PSD48G213381)
Оперативная память DDR4 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Каждый модуль проходит ручное тестирование. Модули памяти DDR4 UDIMM серии SL – идеальный вариант для любой сборки или обновления ПК.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2133
Пропускная способность, Мб/с
17000
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15-15-15-36
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Оперативная память DDR4 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Каждый модуль проходит ручное тестирование. Модули памяти DDR4 UDIMM серии SL – идеальный вариант для любой сборки или обновления ПК.
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