Память оперативная DDR3L Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16LS11/8WP)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3L Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16LS11/8WP)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль идеально подходит для бюджетного апгрейда старого офисного или домашнего компьютера, а также для многих ноутбуков, которым не хватает оперативной памяти для комфортной работы. Увеличение объема до 8 ГБ позволит заметно ускорить систему при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими базами данных этого объема уже недостаточно, но как доступное решение для оживления ПК на платформе DDR3 он справится отлично.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR3L, что означает поддержку пониженного рабочего напряжения 1.35 В, сохраняя обратную совместимость со стандартными слотами DDR3 (1.5 В). Форм-фактор SO-DIMM указывает на предназначение для ноутбуков, компактных ПК и моноблоков, поэтому установить его в стандартный настольный компьютер не получится. Важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживают именно память типа DDR3 или DDR3L, так как следующие поколения DDR4 и DDR5 физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является оптимальным минимумом для повседневных задач на устаревающей платформе. Рабочая частота 1600 МГц является распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для процессоров того поколения. Прирост в скорости от более высокой частоты в этом классе памяти уже не так существенен, поэтому основной выигрыш вы получите именно от увеличения объема, что снизит количество обращений к медленному жесткому диску.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Типичные тайминги для памяти такого класса составляют CL11, что в сочетании с частотой 1600 МГц дает сбалансированную латентность. Ключевая особенность — низкое напряжение 1.35 В (обозначение «L» в DDR3L), которое обеспечивает меньшее тепловыделение и энергопотребление, что критически важно для автономности ноутбуков. Данная модель не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP и ориентирована на работу на штатных частотах, гарантируя стабильность в любой совместимой системе.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и материнскими платами компактных форматов, использующих память DDR3 или DDR3L. Перед покупкой необходимо точно проверить спецификации вашего устройства: поддерживаемый максимальный объем на слот, частоту и тип напряжения. Многие системы на процессорах Intel 3-4 поколений Core или AMD A-серии отлично работают с такой памятью. Учтите, что для активации двухканального режима и удвоения скорости работы памяти потребуется установка второй идентичной планки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбуков и систем с ограниченным пространством. Отсутствие массивного охлаждения не является проблемой, так как память работает на штатных частотах с пониженным напряжением и не склонна к перегреву. Компактные размеры гарантируют совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это значительно увеличит скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете дальнейший апгрейд, старайтесь подбирать память с максимально схожими характеристиками: частотой, таймингами и напряжением, чтобы избежать нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это поколение памяти: DDR3L не подходит для современных платформ, требующих DDR4 или DDR5. Также убедитесь, что в вашем ноутбуке есть свободный слот или что вы готовы заменить установленную планку. Эта память — решение для конкретной задачи: недорогое увеличение оперативной памяти в старых системах. Для сборки нового ПК или требовательных задач выбирайте современные поколения. Перед установкой проверьте, поддерживает ли ваша система низковольтную память 1.35 В, хотя большинство плат с DDR3-слотами корректно с ней работают.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль идеально подходит для бюджетного апгрейда старого офисного или домашнего компьютера, а также для многих ноутбуков, которым не хватает оперативной памяти для комфортной работы. Увеличение объема до 8 ГБ позволит заметно ускорить систему при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими базами данных этого объема уже недостаточно, но как доступное решение для оживления ПК на платформе DDR3 он справится отлично.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR3L, что означает поддержку пониженного рабочего напряжения 1.35 В, сохраняя обратную совместимость со стандартными слотами DDR3 (1.5 В). Форм-фактор SO-DIMM указывает на предназначение для ноутбуков, компактных ПК и моноблоков, поэтому установить его в стандартный настольный компьютер не получится. Важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживают именно память типа DDR3 или DDR3L, так как следующие поколения DDR4 и DDR5 физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является оптимальным минимумом для повседневных задач на устаревающей платформе. Рабочая частота 1600 МГц является распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для процессоров того поколения. Прирост в скорости от более высокой частоты в этом классе памяти уже не так существенен, поэтому основной выигрыш вы получите именно от увеличения объема, что снизит количество обращений к медленному жесткому диску.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Типичные тайминги для памяти такого класса составляют CL11, что в сочетании с частотой 1600 МГц дает сбалансированную латентность. Ключевая особенность — низкое напряжение 1.35 В (обозначение «L» в DDR3L), которое обеспечивает меньшее тепловыделение и энергопотребление, что критически важно для автономности ноутбуков. Данная модель не поддерживает продвинутые профили разгона вроде XMP и ориентирована на работу на штатных частотах, гарантируя стабильность в любой совместимой системе.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и материнскими платами компактных форматов, использующих память DDR3 или DDR3L. Перед покупкой необходимо точно проверить спецификации вашего устройства: поддерживаемый максимальный объем на слот, частоту и тип напряжения. Многие системы на процессорах Intel 3-4 поколений Core или AMD A-серии отлично работают с такой памятью. Учтите, что для активации двухканального режима и удвоения скорости работы памяти потребуется установка второй идентичной планки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без радиатора, что является стандартом для большинства ноутбуков и систем с ограниченным пространством. Отсутствие массивного охлаждения не является проблемой, так как память работает на штатных частотах с пониженным напряжением и не склонна к перегреву. Компактные размеры гарантируют совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это значительно увеличит скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете дальнейший апгрейд, старайтесь подбирать память с максимально схожими характеристиками: частотой, таймингами и напряжением, чтобы избежать нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это поколение памяти: DDR3L не подходит для современных платформ, требующих DDR4 или DDR5. Также убедитесь, что в вашем ноутбуке есть свободный слот или что вы готовы заменить установленную планку. Эта память — решение для конкретной задачи: недорогое увеличение оперативной памяти в старых системах. Для сборки нового ПК или требовательных задач выбирайте современные поколения. Перед установкой проверьте, поддерживает ли ваша система низковольтную память 1.35 В, хотя большинство плат с DDR3-слотами корректно с ней работают.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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