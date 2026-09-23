Описание товара Память оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 (AX4U32008G16A-SBKD35)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным решением для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он обеспечивает достаточный объём для комфортной работы в офисных приложениях, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр. Для более серьёзных задач, таких как профессиональный монтаж видео или современные игры на высоких настройках, лучше рассмотреть комплект из двух или четырёх таких планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) предназначен для стандартных настольных ПК, что важно учитывать при выборе, так как этот тип физически и электрически несовместим со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM или серверных модулей.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ является хорошим стартовым уровнем для большинства повседневных задач. Рабочая частота 3200 МГц относится к разряду быстрых для платформы DDR4 и положительно влияет на скорость загрузки приложений, плавность игрового процесса и общую отзывчивость системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core. Одиночный модуль, однако, будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает потенциал скорости по сравнению с парой планок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначаемые как CL16 для этой модели, определяют задержки при обращении к данным. В связке с частотой 3200 МГц они обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона XMP 2.0, что позволяет легко активировать заявленную частоту 3200 МГц в BIOS материнской платы без ручного подбора параметров, включая безопасное рабочее напряжение, которое обычно составляет 1.35 В.

Совместимость с платформой

Данная планка DDR4 совместима с подавляющим большинством настольных материнских плат, имеющих слоты DIMM под это поколение памяти, и процессорами Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000 и новее. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата (особенно на чипсетах начального уровня) официально поддерживает такие частоты через XMP, и, возможно, потребуется обновить BIOS для оптимальной совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён невысоким алюминиевым радиатором из серии Gammix D35, который эффективно отводит тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Скромная высота конструкции минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно важно для компактных сборок. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для функциональных и минималистичных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами, например, два одинаковых модуля, чтобы активировать двухканальный режим работы. Это существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти. В будущем вы можете докупить аналогичную планку для увеличения общего объёма до 16 ГБ, но для идеальной совместимости стоит выбирать модель с такими же характеристиками частоты, таймингов и вольтажа.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR4, так как она не совместима с DDR3 или DDR5 физически. Помните, что для работы на заявленной высокой частоте 3200 МГц необходимо вручную активировать профиль XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль оптимально подойдёт для создания недорогой, но производительной системы с перспективой расширения, в то время как для готовой мощной игровой сборки лучше сразу рассматривать комплект из двух планок.