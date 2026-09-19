Память оперативная DDR4 Patriot Memory 8Gb 3600MHz (PVS48G360C8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory 8Gb 3600MHz (PVS48G360C8)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 объемом 8 ГБ с частотой 3600 МГц представляет собой отличный баланс между ценой и производительностью для модернизации существующего ПК или сборки новой бюджетной игровой системы. Он оптимально подойдет пользователям, которые хотят получить ощутимый прирост в играх и отзывчивости системы по сравнению со стандартными частотами 2133-3200 МГц, но при этом не готовы переплачивать за премиальные комплекты с экстремальными таймингами. Модуль эффективно справляется с современными играми, работой в браузере с множеством вкладок и офисными приложениями, однако для профессиональных задач монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами рекомендуется рассматривать комплекты от 16 ГБ и выше.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных и предыдущего поколения процессоров и материнских плат. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или мини-ПК с разъемами SO-DIMM он не подойдет.
Объем, частота и реальная производительность
Объем в 8 ГБ является базовым для комфортной работы в Windows 10/11 и одновременного запуска нескольких приложений. Ключевой особенностью является высокая частота 3600 МГц, которая обеспечивает значительное увеличение пропускной способности подсистемы памяти. В играх, особенно на платформах AMD Ryzen и новейших Intel, это напрямую сказывается на увеличении минимального FPS и общей плавности, а в повседневных задачах система становится заметно отзывчивее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Важным параметром являются тайминги, и у данной модели они составляют CL18, что является типичным для памяти такого ценового сегмента с частотой 3600 МГц. Для работы на заявленной скорости модуль использует напряжение 1.35 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это значит, что для активации частоты 3600 МГц достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, что избавляет от необходимости сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300-700 серий и AMD на базе AM4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной высокой частоты зависит от возможностей материнской платы и, в первую очередь, контроллера памяти внутри процессора. Перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантированно выйти на частоту 3600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена компактным алюминиевым радиатором, который способствует эффективному отводу тепла при длительной нагрузке и работе на высоких частотах. Радиатор имеет невысокий профиль, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB отсутствует, что делает модуль отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров критически важен двухканальный режим работы памяти, который значительно увеличивает пропускную способность. Поэтому для новой сборки настоятельно рекомендуется приобрести сразу два идентичных модуля, установив их в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Докупать второй модуль позже можно, но для идеальной совместимости он должен быть максимально похожим по характеристикам.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой следует уделить совместимости с вашей материнской платой и процессором, так как для работы на 3600 МГц может потребоваться активация XMP в BIOS. Помните, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Для игровых систем начального и среднего уровня один такой модуль станет хорошим началом, но для полноценной работы стоит сразу планировать комплект из двух планок. Если ваш бюджет ограничен, а приоритетом является не максимальный FPS в играх, а стабильность, можно рассмотреть более доступные модули с частотой 3200 МГц.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 объемом 8 ГБ с частотой 3600 МГц представляет собой отличный баланс между ценой и производительностью для модернизации существующего ПК или сборки новой бюджетной игровой системы. Он оптимально подойдет пользователям, которые хотят получить ощутимый прирост в играх и отзывчивости системы по сравнению со стандартными частотами 2133-3200 МГц, но при этом не готовы переплачивать за премиальные комплекты с экстремальными таймингами. Модуль эффективно справляется с современными играми, работой в браузере с множеством вкладок и офисными приложениями, однако для профессиональных задач монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами рекомендуется рассматривать комплекты от 16 ГБ и выше.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных и предыдущего поколения процессоров и материнских плат. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или мини-ПК с разъемами SO-DIMM он не подойдет.
Объем, частота и реальная производительность
Объем в 8 ГБ является базовым для комфортной работы в Windows 10/11 и одновременного запуска нескольких приложений. Ключевой особенностью является высокая частота 3600 МГц, которая обеспечивает значительное увеличение пропускной способности подсистемы памяти. В играх, особенно на платформах AMD Ryzen и новейших Intel, это напрямую сказывается на увеличении минимального FPS и общей плавности, а в повседневных задачах система становится заметно отзывчивее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Важным параметром являются тайминги, и у данной модели они составляют CL18, что является типичным для памяти такого ценового сегмента с частотой 3600 МГц. Для работы на заявленной скорости модуль использует напряжение 1.35 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это значит, что для активации частоты 3600 МГц достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, что избавляет от необходимости сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300-700 серий и AMD на базе AM4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной высокой частоты зависит от возможностей материнской платы и, в первую очередь, контроллера памяти внутри процессора. Перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантированно выйти на частоту 3600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена компактным алюминиевым радиатором, который способствует эффективному отводу тепла при длительной нагрузке и работе на высоких частотах. Радиатор имеет невысокий профиль, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB отсутствует, что делает модуль отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров критически важен двухканальный режим работы памяти, который значительно увеличивает пропускную способность. Поэтому для новой сборки настоятельно рекомендуется приобрести сразу два идентичных модуля, установив их в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Докупать второй модуль позже можно, но для идеальной совместимости он должен быть максимально похожим по характеристикам.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой следует уделить совместимости с вашей материнской платой и процессором, так как для работы на 3600 МГц может потребоваться активация XMP в BIOS. Помните, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Для игровых систем начального и среднего уровня один такой модуль станет хорошим началом, но для полноценной работы стоит сразу планировать комплект из двух планок. Если ваш бюджет ограничен, а приоритетом является не максимальный FPS в играх, а стабильность, можно рассмотреть более доступные модули с частотой 3200 МГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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