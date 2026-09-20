Описание товара Оперативная память Indilinx DDR 5 SO-DIMM 8Gb 4800MHZ (IND-ID5N48SP08X)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль ОЗУ идеально подойдет для апгрейда или сборки компактных систем, таких как ноутбуки, мини-ПК и неттопы, где на первом месте стоит надежность и совместимость. Он создан для повседневной многозадачности - комфортной работы с офисными пакетами, десятками вкладок в браузере, просмотра медиаконтента и нетребовательных проектов. Для современных игр или профессионального монтажа видео одного модуля такого объема может оказаться недостаточно, но он станет отличной бюджетной основой или вариантом для замены вышедшей из строя планки в готовой системе.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы и моноблоки. Это означает, что данная планка физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в обычных настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для мобильных систем. Рабочая частота 4800 МГц является стандартной для DDR5 и обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и плавной работе в средах, чувствительных к скорости памяти, таких как встроенная графика.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Планка работает на штатном для DDR5 напряжении, что гарантирует стабильность и низкое энергопотребление, критически важное для ноутбуков. Она использует стандартные заводские настройки таймингов, что обеспечивает гарантированную совместимость с широким спектром устройств без необходимости активации дополнительных профилей. Это модуль для стабильной работы на заявленных характеристиках, а не для ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и другими системами на платформах Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 6000 серии и новее), которые оснащены слотами SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата мини-ПК рассчитана именно на DDR5, так как слоты под DDR4 и DDR5 имеют разные ключи и являются физически несовместимыми.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без радиатора. Такое решение снижает высоту планки до минимума, что гарантирует ее установку в любой, даже самый тонкий корпус ноутбука, где важен каждый миллиметр пространства. Отсутствие массивного охлаждения - это компромисс в пользу универсальной совместимости, а для работы на штатной частоте 4800 МГц его достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает производительность встроенной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в соответствующий слот на материнской плате. При дальнейшем расширении объема рекомендуется использовать планки с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание следует уделить проверке совместимости: ваш ноутбук должен поддерживать именно DDR5, а не DDR4. Установка несовместимого модуля физически невозможна. Для сборки производительной системы, особенно с акцентом на игры или работу с графикой, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот одиночный модуль Indilinx - оптимальный выбор для точечного апгрейда или замены, где приоритетом является гарантированная работа, а не максимальная производительность.