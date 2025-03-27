Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 4000MHz (PVE248G400C0)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
4000
Пропускная способность, Мб/с
32000
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4000
Пропускная способность, Мб/с
32000
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 4000MHz (PVE248G400C0)
Модули памяти серии Viper Elite II от Patriot являются улучшенным обновлением серии Viper Elite. Память Viper Elite II оснащена красными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно обеспечивают отвод тепла, для достижения максимальной производительности. Память выполнена по технологии DDR4 и идеально подходит для игр, создания контента и работы с объемными данными. Доступны единичные модули Viper Elite II, а также комплекты из двух модулей, с широким выбором объёмов и частот. Память демонстрирует высочайшее качество работы и совместима со всеми современными платформами Intel и AMD.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4000
Пропускная способность, Мб/с
32000
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Модули памяти серии Viper Elite II от Patriot являются улучшенным обновлением серии Viper Elite. Память Viper Elite II оснащена красными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно обеспечивают отвод тепла, для достижения максимальной производительности. Память выполнена по технологии DDR4 и идеально подходит для игр, создания контента и работы с объемными данными. Доступны единичные модули Viper Elite II, а также комплекты из двух модулей, с широким выбором объёмов и частот. Память демонстрирует высочайшее качество работы и совместима со всеми современными платформами Intel и AMD.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо!Проверю-отпишусь!
Достоинства:
Комментарий:
всё соответствует заявленному, сын доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
рабочая, без проблем но охлад легко отклеивается(при извлечении из упаковки)..
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 4000MHz (PVE248G400C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 4000MHz (PVE248G400C0)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо!Проверю-отпишусь!
Достоинства:
Комментарий:
всё соответствует заявленному, сын доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
рабочая, без проблем но охлад легко отклеивается(при извлечении из упаковки)..