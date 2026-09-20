Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 с частотой 3600 МГц станет отличным выбором для пользователей, которые стремятся к сбалансированной производительности без переплаты. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или игрового ПК среднего уровня, обеспечивая ощутимый прирост отзывчивости системы в современных играх, работе с большим количеством вкладок в браузере и в повседневной многозадачности. Объёма в 8 ГБ достаточно для комфортной работы, однако для монтажа видео, работы с тяжелыми проектами в графических редакторах или запуска требовательных игр одновременно с другими приложениями лучше рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в соответствующие слоты DIMM на материнских платах для настольных компьютеров. Это означает несовместимость со старыми платформами, поддерживающими DDR3, и с более новыми, работающими с DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена именно для стационарных ПК и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для большинства задач. Ключевая особенность – высокая эффективная частота 3600 МГц, которая обеспечивает повышенную пропускную способность по сравнению со стандартными планками на 2133 или 2666 МГц. В играх это может уменьшить задержки и поднять минимальный FPS, особенно в паре с процессорами AMD Ryzen, чья производительность сильно зависит от скорости памяти. Для ресурсоёмких рабочих приложений скорость также важна, но здесь приоритетнее может оказаться общий объём оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения заявленной частоты 3600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически разогнать память до номинальных характеристик без сложных ручных настроек в BIOS. При активации XMP будут применены оптимальные тайминги и рабочее напряжение. Стоит понимать, что фактическая стабильность работы на этой частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора, поэтому совместимость необходимо уточнять перед покупкой.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий Z, B, H) и AMD (чипсеты серий X и B для процессоров Ryzen), поддерживающими стандарт DDR4 и частоты не ниже 3600 МГц. Для процессоров AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее частота 3600 МГц часто считается оптимальной. Важно помнить, что некоторые бюджетные материнские платы или старые ревизии процессоров могут не поддерживать такую высокую частоту в стабильном режиме, и для её достижения может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором, который помогает отводить тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, что особенно актуально для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения пропускной способности рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме. Установите их в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендует большинство производителей. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль по частоте, таймингам и вольтажу для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Активация профиля XMP для работы на 3600 МГц – обязательный шаг, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Для серьёзных рабочих задач или современных игр одного модуля 8 ГБ может быть недостаточно, поэтому оптимальным решением часто становится покупка сразу комплекта из двух планок. Этот модуль – разумный баланс скорости и цены для апгрейда или сборки ПК, где важна производительность, но нет потребности в максимальном объёме или экстремальном разгоне.