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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0

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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 2
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 3
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 4
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 5
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 6
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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 8
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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 12
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 7
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 8
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 9
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 10
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 11
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 12
  • Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496161
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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0
6 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
75

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 с частотой 3600 МГц станет отличным выбором для пользователей, которые стремятся к сбалансированной производительности без переплаты. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или игрового ПК среднего уровня, обеспечивая ощутимый прирост отзывчивости системы в современных играх, работе с большим количеством вкладок в браузере и в повседневной многозадачности. Объёма в 8 ГБ достаточно для комфортной работы, однако для монтажа видео, работы с тяжелыми проектами в графических редакторах или запуска требовательных игр одновременно с другими приложениями лучше рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в соответствующие слоты DIMM на материнских платах для настольных компьютеров. Это означает несовместимость со старыми платформами, поддерживающими DDR3, и с более новыми, работающими с DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена именно для стационарных ПК и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для большинства задач. Ключевая особенность – высокая эффективная частота 3600 МГц, которая обеспечивает повышенную пропускную способность по сравнению со стандартными планками на 2133 или 2666 МГц. В играх это может уменьшить задержки и поднять минимальный FPS, особенно в паре с процессорами AMD Ryzen, чья производительность сильно зависит от скорости памяти. Для ресурсоёмких рабочих приложений скорость также важна, но здесь приоритетнее может оказаться общий объём оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения заявленной частоты 3600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически разогнать память до номинальных характеристик без сложных ручных настроек в BIOS. При активации XMP будут применены оптимальные тайминги и рабочее напряжение. Стоит понимать, что фактическая стабильность работы на этой частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора, поэтому совместимость необходимо уточнять перед покупкой.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий Z, B, H) и AMD (чипсеты серий X и B для процессоров Ryzen), поддерживающими стандарт DDR4 и частоты не ниже 3600 МГц. Для процессоров AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее частота 3600 МГц часто считается оптимальной. Важно помнить, что некоторые бюджетные материнские платы или старые ревизии процессоров могут не поддерживать такую высокую частоту в стабильном режиме, и для её достижения может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором, который помогает отводить тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, что особенно актуально для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения пропускной способности рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме. Установите их в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендует большинство производителей. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль по частоте, таймингам и вольтажу для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Активация профиля XMP для работы на 3600 МГц – обязательный шаг, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Для серьёзных рабочих задач или современных игр одного модуля 8 ГБ может быть недостаточно, поэтому оптимальным решением часто становится покупка сразу комплекта из двух планок. Этот модуль – разумный баланс скорости и цены для апгрейда или сборки ПК, где важна производительность, но нет потребности в максимальном объёме или экстремальном разгоне.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 с частотой 3600 МГц станет отличным выбором для пользователей, которые стремятся к сбалансированной производительности без переплаты. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или игрового ПК среднего уровня, обеспечивая ощутимый прирост отзывчивости системы в современных играх, работе с большим количеством вкладок в браузере и в повседневной многозадачности. Объёма в 8 ГБ достаточно для комфортной работы, однако для монтажа видео, работы с тяжелыми проектами в графических редакторах или запуска требовательных игр одновременно с другими приложениями лучше рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в соответствующие слоты DIMM на материнских платах для настольных компьютеров. Это означает несовместимость со старыми платформами, поддерживающими DDR3, и с более новыми, работающими с DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена именно для стационарных ПК и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для большинства задач. Ключевая особенность – высокая эффективная частота 3600 МГц, которая обеспечивает повышенную пропускную способность по сравнению со стандартными планками на 2133 или 2666 МГц. В играх это может уменьшить задержки и поднять минимальный FPS, особенно в паре с процессорами AMD Ryzen, чья производительность сильно зависит от скорости памяти. Для ресурсоёмких рабочих приложений скорость также важна, но здесь приоритетнее может оказаться общий объём оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения заявленной частоты 3600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически разогнать память до номинальных характеристик без сложных ручных настроек в BIOS. При активации XMP будут применены оптимальные тайминги и рабочее напряжение. Стоит понимать, что фактическая стабильность работы на этой частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора, поэтому совместимость необходимо уточнять перед покупкой.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий Z, B, H) и AMD (чипсеты серий X и B для процессоров Ryzen), поддерживающими стандарт DDR4 и частоты не ниже 3600 МГц. Для процессоров AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее частота 3600 МГц часто считается оптимальной. Важно помнить, что некоторые бюджетные материнские платы или старые ревизии процессоров могут не поддерживать такую высокую частоту в стабильном режиме, и для её достижения может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором, который помогает отводить тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, что особенно актуально для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения пропускной способности рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме. Установите их в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендует большинство производителей. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль по частоте, таймингам и вольтажу для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Активация профиля XMP для работы на 3600 МГц – обязательный шаг, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Для серьёзных рабочих задач или современных игр одного модуля 8 ГБ может быть недостаточно, поэтому оптимальным решением часто становится покупка сразу комплекта из двух планок. Этот модуль – разумный баланс скорости и цены для апгрейда или сборки ПК, где важна производительность, но нет потребности в максимальном объёме или экстремальном разгоне.

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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3600Mhz (PVE248G360C0 - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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