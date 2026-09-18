Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2666MHz (PSD48G266681)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2666MHz (PSD48G266681)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 отлично подойдет для базовой сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, веб-серфинг с множеством вкладок и потребление медиаконтента. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного такого модуля будет недостаточно, но он станет надежным и доступным вариантом для повышения отзывчивости старой системы или создания бюджетного ПК.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со стандартными слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM, которые физически не подойдут к этому слоту.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошей стартовой точкой для современной системы. Рабочая частота составляет 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой загрузки приложений и снижения задержек в играх по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 МГц. Однако для максимальной производительности, особенно в играх и требовательных приложениях, рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что эффективно удваивает скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL19, что указывает на задержку доступа к данным. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает сбалансированную производительность для своего класса. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически выйти на заявленную частоту 2666 МГц в совместимой системе простым выбором профиля в BIOS, избавляя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они не взаимозаменяемы с DDR3 или DDR5. Для активации частоты 2666 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или B-серии, AMD B-серии или X-серии), а также процессор с соответствующим контроллером памяти. На платах с чипсетами H-серии память может работать на стандартной частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это минимизирует риск конфликтов с установкой крупных башенных процессорных кулеров и делает планку универсальной для любых корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для данной частоты и напряжения, так как нагрев модулей при штатной работе будет невысоким. Подсветка (RGB) также отсутствует, что делает память практичным выбором для лаконичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность в играх и ресурсоемких приложениях, необходимо приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один, что указано в руководстве к плате). Докупать одиночную планку к уже имеющейся в системе можно, но для стабильной работы лучше использовать модули одной модели, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала системы. Для игрового или рабочего ПК рекомендуется изначально брать комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает DDR4 и частоту 2666 МГц. При смешивании с другими модулями память может работать на наихудших общих параметрах. Этот модуль - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда или сборки неигрового ПК, где важна надежность и стоимость. Если ваша цель - современная игровая система, стоит рассмотреть комплект из двух модулей с аналогичными или более высокими характеристиками.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 отлично подойдет для базовой сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он справляется с повседневными задачами: работа в офисных пакетах, веб-серфинг с множеством вкладок и потребление медиаконтента. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного такого модуля будет недостаточно, но он станет надежным и доступным вариантом для повышения отзывчивости старой системы или создания бюджетного ПК.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со стандартными слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM, которые физически не подойдут к этому слоту.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошей стартовой точкой для современной системы. Рабочая частота составляет 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой загрузки приложений и снижения задержек в играх по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 МГц. Однако для максимальной производительности, особенно в играх и требовательных приложениях, рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что эффективно удваивает скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL19, что указывает на задержку доступа к данным. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает сбалансированную производительность для своего класса. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически выйти на заявленную частоту 2666 МГц в совместимой системе простым выбором профиля в BIOS, избавляя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они не взаимозаменяемы с DDR3 или DDR5. Для активации частоты 2666 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или B-серии, AMD B-серии или X-серии), а также процессор с соответствующим контроллером памяти. На платах с чипсетами H-серии память может работать на стандартной частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это минимизирует риск конфликтов с установкой крупных башенных процессорных кулеров и делает планку универсальной для любых корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для данной частоты и напряжения, так как нагрев модулей при штатной работе будет невысоким. Подсветка (RGB) также отсутствует, что делает память практичным выбором для лаконичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность в играх и ресурсоемких приложениях, необходимо приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один, что указано в руководстве к плате). Докупать одиночную планку к уже имеющейся в системе можно, но для стабильной работы лучше использовать модули одной модели, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала системы. Для игрового или рабочего ПК рекомендуется изначально брать комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает DDR4 и частоту 2666 МГц. При смешивании с другими модулями память может работать на наихудших общих параметрах. Этот модуль - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда или сборки неигрового ПК, где важна надежность и стоимость. Если ваша цель - современная игровая система, стоит рассмотреть комплект из двух модулей с аналогичными или более высокими характеристиками.
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