Top.Mail.Ru
Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C0K) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C0K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C0K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
10-10-10-27
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151389
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
10
Тайминги
10-10-10-27
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
110

Описание товара Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C0K)

Модули памяти серии Viper 3 от Patriot Memory созданы с расчётом на высокую производительность. Память протестирована и совместима с процессорами и чипсетами Intel® и AMD™ стандарта DDR3. Память серии Viper 3, позволяет добиться высокой производительности и стабильности в самых требовательных компьютерных средах. Модули памяти серии Viper 3 оснащены радиатором, способным качественно рассеивать тепло, сохраняя рабочую температуру модулей при работе в самых требовательных приложениях. Модули памяти серии Viper 3 производятся из высококачественных компонентов и проходят ручное тестирование, в том числе на совместимость.

Отзывы о товаре Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C0K)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
10
Тайминги
10-10-10-27
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модули памяти серии Viper 3 от Patriot Memory созданы с расчётом на высокую производительность. Память протестирована и совместима с процессорами и чипсетами Intel® и AMD™ стандарта DDR3. Память серии Viper 3, позволяет добиться высокой производительности и стабильности в самых требовательных компьютерных средах. Модули памяти серии Viper 3 оснащены радиатором, способным качественно рассеивать тепло, сохраняя рабочую температуру модулей при работе в самых требовательных приложениях. Модули памяти серии Viper 3 производятся из высококачественных компонентов и проходят ручное тестирование, в том числе на совместимость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память DDR3 Patriot 2x8Gb Viper 3 (PV316G160C0K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...