Описание товара Оперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 3200MHz (CD4-SS08G32M22-01)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подойдет для базового апгрейда ноутбука или компактного ПК, а также для сборки недорогих домашних и офисных систем, где на первом месте стоит стабильность и достаточный объем для повседневных задач. Восьми гигабайт хватит для уверенной работы с офисными приложениями, просмотра видео в высоком разрешении и веб-серфинга с множеством вкладок, однако для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео этого объема уже будет недостаточно. Данная планка станет отличным бюджетным решением для расширения оперативной памяти в уже работающем устройстве или для сборки системы, где приоритетом является надежность, а не максимальная производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных платформ, выпущенных в последние годы. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который кардинально отличается по размеру от планок для настольных компьютеров и предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты портативных и малогабаритных систем. Это поколение памяти обеспечивает хороший баланс между энергоэффективностью, пропускной способностью и доступной ценой, но физически несовместимо со слотами под более старые DDR3 или новые DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является современным минимумом для комфортной работы, и номинальную частоту 3200 МГц, обеспечивающую высокую скорость обмена данными с процессором. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в многозадачности. Для офисной работы, учебы и развлечений этой производительности более чем достаточно, но стоит помнить, что для раскрытия полного потенциала частоты в двухканальном режиме потребуется установка второй идентичной планки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги данного модуля обычно указываются производителем как CL22 или близкие к этому значению, что является типичным для памяти стандарта JEDEC на частоте 3200 МГц и обеспечивает стабильную работу без дополнительных настроек. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и малому тепловыделению, что критически важно для ноутбуков. Данная планка предназначена для работы на заявленных характеристиках по умолчанию и, скорее всего, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, что является нормой для многих OEM-решений и ноутбучной памяти.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, неттопами и материнскими платами компактных форматов, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4, - это платформы на процессорах Intel Core 8-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 2000 и новее для мобильных систем. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства, так как даже при поддержке DDR4 максимальная частота памяти может быть ограничена процессором или версией BIOS. Установка двух одинаковых модулей в соответствующие слоты позволит активировать двухканальный режим и получить существенный прирост производительности встроенной графики и в задачах, чувствительных к пропускной способности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате без радиаторов, так как низкое рабочее напряжение и стандартные частоты не требуют активного теплоотвода. Компактная высота планки гарантирует беспроблемную установку в любой корпус ноутбука или компактного ПК, где пространство строго ограничено. Внешний вид лаконичен и функционален, подсветка не предусмотрена, что полностью соответствует назначению модуля как надежного и недорогого компонента для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ, поэтому для активации двухканального режима, который может увеличить производительность системы на 10-25% в ряде задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку. При установке важно соблюдать рекомендации производителя ноутбука или материнской платы, обычно планки устанавливаются в симметричные слоты для включения многоканальности. В дальнейшем объем можно расширить, добавив модуль с аналогичными характеристиками, однако для максимальной стабильности рекомендуется использовать память одной партии, а в идеале - готовый комплект из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подойдет для обычных настольных материнских плат с полноразмерными слотами DIMM. Убедитесь, что ваш ноутбук или система поддерживают именно DDR4, а не более старый DDR3, так как эти поколения физически и электрически несовместимы. Данная память отлично подойдет для бюджетного увеличения объема ОЗУ или сборки недорогой системы, но если вы планируете сборку игрового ПК или рабочей станции, следует рассматривать полноразмерные двухканальные комплекты DDR4 с поддержкой XMP и более низкими таймингами для получения максимальной производительности.