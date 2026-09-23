Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G32M22-01)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G32M22-01)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти является оптимальным решением для базового апгрейда стационарного компьютера или для сборки недорогой, но отзывчивой системы для дома и офиса. Он отлично справится с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, просмотром видео и нетребовательными играми, обеспечивая заметный прирост производительности по сравнению со стандартными модулями на 2400 или 2666 МГц. Для сложных задач вроде монтажа видео или профессионального 3D-рендеринга одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, но он станет отличной основой для последующего наращивания до 16 или 32 ГБ в двухканальном режиме.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту, сниженное рабочее напряжение и возросшую плотность чипов. Использование форм-фактора DIMM (UDIMM) означает, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные персональные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где применяются компактные SO-DIMM. При выборе критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку физически и электрически этот стандарт несовместим ни с предыдущим DDR3, ни с более новым DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является на сегодня разумным минимумом для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости отклика системы, плавности в играх и времени загрузки уровней. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме вы получите эффективный комплект на 16 ГБ, который отлично проявит себя в большинстве современных игр и ресурсоёмких приложений, где важна не только ёмкость, но и скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов (например, CL) для этой модели обычно указываются производителем как стандартные для частоты 3200 МГц, что означает сбалансированное соотношение скорости и латентности. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения. Данный модуль с высокой вероятностью поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволит автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии Zen, Zen+, Zen 2 и новее). Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и актуальная версия BIOS/UEFI. На платах с чипсетами, которые не поддерживают разгон (например, Intel H-серии), память, скорее всего, будет работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по названию, поставляется без массивных декоративных радиаторов, что является типичным решением для модулей эконом- и среднего сегмента. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение DDR4 невелико. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает модуль универсальным для установки в любые корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального раскрытия потенциала системы и удвоения пропускной способности памяти рекомендуется приобретать такие модули парами и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно через один), активируя двухканальный режим. Если вы планируете в будущем расширять объём, крайне желательно докупать максимально идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку, чтобы избежать проблем со стабильностью при работе в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поколение слотов на вашей материнской плате - модуль DDR4 не встанет в слот DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц, скорее всего, потребуется активировать профиль XMP в BIOS. Если вы собираете мощную игровую систему или рабочую станцию, оптимальным стартом станет сразу комплект из двух модулей, а не одна планка. Данная память - это разумный выбор для бюджетного апгрейда или сборки ПК начального уровня, где важны надёжность и стабильная работа на повышенной частоте без переплаты за дизайн.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти является оптимальным решением для базового апгрейда стационарного компьютера или для сборки недорогой, но отзывчивой системы для дома и офиса. Он отлично справится с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, просмотром видео и нетребовательными играми, обеспечивая заметный прирост производительности по сравнению со стандартными модулями на 2400 или 2666 МГц. Для сложных задач вроде монтажа видео или профессионального 3D-рендеринга одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, но он станет отличной основой для последующего наращивания до 16 или 32 ГБ в двухканальном режиме.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту, сниженное рабочее напряжение и возросшую плотность чипов. Использование форм-фактора DIMM (UDIMM) означает, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные персональные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где применяются компактные SO-DIMM. При выборе критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку физически и электрически этот стандарт несовместим ни с предыдущим DDR3, ни с более новым DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является на сегодня разумным минимумом для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости отклика системы, плавности в играх и времени загрузки уровней. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме вы получите эффективный комплект на 16 ГБ, который отлично проявит себя в большинстве современных игр и ресурсоёмких приложений, где важна не только ёмкость, но и скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов (например, CL) для этой модели обычно указываются производителем как стандартные для частоты 3200 МГц, что означает сбалансированное соотношение скорости и латентности. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения. Данный модуль с высокой вероятностью поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволит автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии Zen, Zen+, Zen 2 и новее). Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и актуальная версия BIOS/UEFI. На платах с чипсетами, которые не поддерживают разгон (например, Intel H-серии), память, скорее всего, будет работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по названию, поставляется без массивных декоративных радиаторов, что является типичным решением для модулей эконом- и среднего сегмента. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение DDR4 невелико. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает модуль универсальным для установки в любые корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального раскрытия потенциала системы и удвоения пропускной способности памяти рекомендуется приобретать такие модули парами и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно через один), активируя двухканальный режим. Если вы планируете в будущем расширять объём, крайне желательно докупать максимально идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку, чтобы избежать проблем со стабильностью при работе в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поколение слотов на вашей материнской плате - модуль DDR4 не встанет в слот DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц, скорее всего, потребуется активировать профиль XMP в BIOS. Если вы собираете мощную игровую систему или рабочую станцию, оптимальным стартом станет сразу комплект из двух модулей, а не одна планка. Данная память - это разумный выбор для бюджетного апгрейда или сборки ПК начального уровня, где важны надёжность и стабильная работа на повышенной частоте без переплаты за дизайн.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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