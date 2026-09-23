Описание товара Оперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 2666MHz (CD4-SS08G26M19-01)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти – надежное и недорогое решение для обновления ноутбука, моноблока или компактного настольного ПК. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательного программного обеспечения. Для игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга объема 8 ГБ в одноканальном режиме будет недостаточно, но как бюджетный апгрейд для повышения отзывчивости старой системы он справится отлично.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает удвоенную по сравнению с DDR3 скорость передачи данных при более низком рабочем напряжении. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат. Этот модуль физически не подойдёт к стандартным слотам DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому при покупке критически важно убедиться в совместимости вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современных систем. Частота работы равна 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы в операционной системе и большинства приложений. В реальных сценариях, таких как многозадачность с несколькими программами одновременно, эта частота позволит системе быстро обрабатывать данные, хотя для интегрированной графики, которая использует оперативную память, более высокие частоты могли бы дать небольшой прирост в играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая ключевую задержку CL, обычно соответствуют стандартному профилю JEDEC для данной частоты, что гарантирует стабильность работы без дополнительных настроек. Рабочее напряжение DDR4 составляет всего 1.2 В, что снижает энергопотребление и нагрев, что особенно важно для портативных устройств. Данная память, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, и работает на заявленной частоте только если её поддерживает процессор и материнская плата ноутбука.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и системами на базе процессоров Intel и AMD, которые имеют слоты SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR4. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти, встроенным в процессор, и чипсетом материнской платы. Многие мобильные процессоры поддерживают частоты до 2666 МГц, поэтому модуль сможет работать на полной скорости, но перед покупкой лучше уточнить спецификации вашего ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в стандартном низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов. Это стандартная практика для большинства ноутбучных модулей, так как в компактных корпусах просто нет места для массивных систем охлаждения, а тепловыделение при штатной частоте и напряжении невелико. Отсутствие радиатора исключает любые возможные конфликты с элементами конструкции внутри тесного корпуса ноутбука.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается одной планкой. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить в систему два одинаковых модуля. Если в вашем ноутбуке есть свободный слот, вы можете докупить вторую такую же планку. Однако важно учитывать, что смешивание модулей с разными характеристиками (частотой, таймингами, объёмом) может привести к работе всей системы на настройках самого медленного модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который несовместим с обычными настольными ПК. Также убедитесь, что ваш ноутбук уже использует DDR4, так как поколения DDR3 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Данная память является отличным выбором для недорогого и простого увеличения объёма ОЗУ в ноутбуке. Если же вы планируете сборку игровой системы или рабочей станции, вам потребуются модули стандарта DIMM, больший объём и поддержка двухканального режима с момента покупки.