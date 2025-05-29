Оперативная память Patriot Viper Venom Black DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz, (PVV532G660C34K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom Black DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz, (PVV532G660C34K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти создан для опытных пользователей, которые строят производительную игровую систему или мощную рабочую станцию. Два модуля по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ, с высокой частотой 6600 МГц отлично подойдут для современных игр с открытым миром, которые требовательны к скорости подгрузки текстур, для стриминга, а также для профессиональной работы с видео и 3D-графикой. Для офисной работы или простого веб-сёрфинга этот объём и скорость являются избыточными, в то время как для самых требовательных творческих проектов или энтузиастского разгона можно рассмотреть варианты с большим общим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память формата DDR5, представляющая собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 предлагает значительно возросшую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для стандартных материнских плат настольных компьютеров, и они физически несовместимы со слотами для DDR4 или с компактными ноутбучными слотами SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух планок по 16 ГБ обеспечивает оптимальный на сегодняшний день объём в 32 ГБ, которого хватит для комфортного запуска игр наряду с работой фоновых приложений и браузера с множеством вкладок. Частота 6600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, особенно в процессорах AMD Ryzen 7000 серии и Intel 12-го поколения и новее. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном фреймрейте, особенно на мощных видеокартах, а в рабочих задачах - в сокращении времени рендеринга и отклика при работе с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, имеют значение CL34, что является отличным показателем для такой высокой частоты DDR5 и говорит о низкой латентности. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для достижения заявленных скоростей модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, представляющую собой заранее настроенный профиль разгона. Это позволяет пользователю активировать частоту 6600 МГц и оптимальные тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, минуя сложности ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами под стандарт DDR5. Это платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Важно помнить, что поддержка столь высокой частоты, как 6600 МГц, зависит не только от материнской платы, но и от возможностей контроллера памяти в самом процессоре, поэтому перед покупкой рекомендуется свериться со списками совместимости (QVL) производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Viper Venom Black оснащены цельнометаллическими радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Радиаторы имеют относительно низкий профиль, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или строгих системных сборок, где акцент делается на производительность, а не на световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального режима работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, существенно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Дальнейшее расширение памяти путём добавления ещё одного идентичного комплекта возможно, но требует проверки стабильности системы на частоте 6600 МГц при работе четырёх модулей одновременно.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с физической и электрической несовместимостью DDR5 с платформами под DDR4 - установить эти планки в старую плату невозможно. Даже на совместимой платформе для работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Перед выбором убедитесь, что ваши задачи действительно требуют столь высокой скорости - для многих сценариев использования разница между 6000 МГц и 6600 МГц может быть малозаметна, поэтому иногда есть смысл сэкономить. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, желающих выжать максимум из современных платформ, в то время как для бюджетной сборки или апгрейда старого ПК он не подходит.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти создан для опытных пользователей, которые строят производительную игровую систему или мощную рабочую станцию. Два модуля по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ, с высокой частотой 6600 МГц отлично подойдут для современных игр с открытым миром, которые требовательны к скорости подгрузки текстур, для стриминга, а также для профессиональной работы с видео и 3D-графикой. Для офисной работы или простого веб-сёрфинга этот объём и скорость являются избыточными, в то время как для самых требовательных творческих проектов или энтузиастского разгона можно рассмотреть варианты с большим общим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память формата DDR5, представляющая собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 предлагает значительно возросшую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для стандартных материнских плат настольных компьютеров, и они физически несовместимы со слотами для DDR4 или с компактными ноутбучными слотами SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух планок по 16 ГБ обеспечивает оптимальный на сегодняшний день объём в 32 ГБ, которого хватит для комфортного запуска игр наряду с работой фоновых приложений и браузера с множеством вкладок. Частота 6600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, особенно в процессорах AMD Ryzen 7000 серии и Intel 12-го поколения и новее. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном фреймрейте, особенно на мощных видеокартах, а в рабочих задачах - в сокращении времени рендеринга и отклика при работе с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, имеют значение CL34, что является отличным показателем для такой высокой частоты DDR5 и говорит о низкой латентности. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для достижения заявленных скоростей модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, представляющую собой заранее настроенный профиль разгона. Это позволяет пользователю активировать частоту 6600 МГц и оптимальные тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, минуя сложности ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами под стандарт DDR5. Это платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Важно помнить, что поддержка столь высокой частоты, как 6600 МГц, зависит не только от материнской платы, но и от возможностей контроллера памяти в самом процессоре, поэтому перед покупкой рекомендуется свериться со списками совместимости (QVL) производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Viper Venom Black оснащены цельнометаллическими радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Радиаторы имеют относительно низкий профиль, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или строгих системных сборок, где акцент делается на производительность, а не на световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального режима работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, существенно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Дальнейшее расширение памяти путём добавления ещё одного идентичного комплекта возможно, но требует проверки стабильности системы на частоте 6600 МГц при работе четырёх модулей одновременно.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с физической и электрической несовместимостью DDR5 с платформами под DDR4 - установить эти планки в старую плату невозможно. Даже на совместимой платформе для работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Перед выбором убедитесь, что ваши задачи действительно требуют столь высокой скорости - для многих сценариев использования разница между 6000 МГц и 6600 МГц может быть малозаметна, поэтому иногда есть смысл сэкономить. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, желающих выжать максимум из современных платформ, в то время как для бюджетной сборки или апгрейда старого ПК он не подходит.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен. Все работает идеально
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка бомба За свою цену лучшая Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Нормуль. cl30.40.40.76 вроде Hynix a-die.
Достоинства:
Комментарий:
Память отличная. Еxpo профиль для amd на 6Gzh держит уверенно. Вручную не гнал
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память. Профили поддерживает без нареканий. Тесты прошла успешно, к работе нареканий нет. Разгоном не занимаюсь. Рекомендую.
Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Venom Black DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz, (PVV532G660C34K)
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен. Все работает идеально
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка бомба За свою цену лучшая Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Нормуль. cl30.40.40.76 вроде Hynix a-die.
Достоинства:
Комментарий:
Память отличная. Еxpo профиль для amd на 6Gzh держит уверенно. Вручную не гнал
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память. Профили поддерживает без нареканий. Тесты прошла успешно, к работе нареканий нет. Разгоном не занимаюсь. Рекомендую.