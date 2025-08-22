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Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6400Mhz (PVVR532G640C32K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6400Mhz (PVVR532G640C32K)

5 Отзывы
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Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6400Mhz (PVVR532G640C32K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-40-40-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600528
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-40-40-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
165

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6400Mhz (PVVR532G640C32K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 отлично подойдет для создания мощной игровой системы или рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга. Суммарный объем в 32 ГБ гарантирует комфортную работу с десятками вкладок браузера, тяжелыми приложениями и современными играми с большими текстурами, не оставляя ощущения нехватки ресурсов. Для большинства пользователей это будет решение с запасом, которое обеспечит плавность и отзывчивость системы на годы вперед, в то время как для чисто офисных задач можно рассмотреть более доступные варианты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после привычной DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Это плашки форм-фактора DIMM, предназначенные исключительно для настольных компьютеров и не подходящие для ноутбуков. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 физически несовместимы с модулями DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только на современную материнскую плату с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте вы получите две плашки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Высокая номинальная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что особенно заметно в процессорозависимых играх и задачах архивации или кодирования видео. Такой объем и скорость создают отличный баланс, обеспечивая и достаточный простор для многозадачности, и высокий FPS в киберспортивных и AAA-проектах при использовании с современными процессорами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошую латентность и высокую реальную пропускную способность. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживают профиль разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленные параметры в 6400 МГц вам достаточно будет одной активации соответствующего профиля в BIOS/UEFI материнской платы, без необходимости углубляться в ручные настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Для стабильной работы на частоте 6400 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, например, Intel Z690/B760 или AMD X670/B650. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как конечная стабильность зависит от множества факторов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другие. Стоит учитывать высоту планок с радиаторами при выборе крупного башенного кулера для процессора, чтобы избежать механических помех.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной плашкой, что критически важно для производительности встроенной графики и в большинстве приложений. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты, указанные в руководстве к вашей материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5. Для выхода на заявленные 6400 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Смешивать этот комплект с другими модулями памяти, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности и сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Оптимально этот комплект подойдет пользователям, собирающим новый ПК на современной платформе и желающим получить высокую производительность из коробки с эстетичным RGB-оформлением.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6400Mhz (PVVR532G640C32K)

Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
красота. все эксемпи режимы работают. так как покупал в пару к ряженке остановился на 6400. 6600 тоже держит но процессор переходит на вторую передачу
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для сборки пк под заказ. все заработало сразу. один момент пришлось в биосе немного покопаться что бы переставала гореть когда комп выключен
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Никита Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает, уже 3 комплект патриков 6600, все берут cl30 6000
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
память супер из коробки 6600 взяла на b650m gaming plus WiFi , r7 7700
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
приехали в целости и в сохранности, проверить не могу, не хватает остальных деталей,но надеюсь что они рабочие



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-40-40-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 отлично подойдет для создания мощной игровой системы или рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга. Суммарный объем в 32 ГБ гарантирует комфортную работу с десятками вкладок браузера, тяжелыми приложениями и современными играми с большими текстурами, не оставляя ощущения нехватки ресурсов. Для большинства пользователей это будет решение с запасом, которое обеспечит плавность и отзывчивость системы на годы вперед, в то время как для чисто офисных задач можно рассмотреть более доступные варианты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после привычной DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Это плашки форм-фактора DIMM, предназначенные исключительно для настольных компьютеров и не подходящие для ноутбуков. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 физически несовместимы с модулями DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только на современную материнскую плату с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте вы получите две плашки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Высокая номинальная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что особенно заметно в процессорозависимых играх и задачах архивации или кодирования видео. Такой объем и скорость создают отличный баланс, обеспечивая и достаточный простор для многозадачности, и высокий FPS в киберспортивных и AAA-проектах при использовании с современными процессорами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошую латентность и высокую реальную пропускную способность. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживают профиль разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленные параметры в 6400 МГц вам достаточно будет одной активации соответствующего профиля в BIOS/UEFI материнской платы, без необходимости углубляться в ручные настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Для стабильной работы на частоте 6400 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, например, Intel Z690/B760 или AMD X670/B650. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как конечная стабильность зависит от множества факторов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другие. Стоит учитывать высоту планок с радиаторами при выборе крупного башенного кулера для процессора, чтобы избежать механических помех.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной плашкой, что критически важно для производительности встроенной графики и в большинстве приложений. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты, указанные в руководстве к вашей материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5. Для выхода на заявленные 6400 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Смешивать этот комплект с другими модулями памяти, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности и сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Оптимально этот комплект подойдет пользователям, собирающим новый ПК на современной платформе и желающим получить высокую производительность из коробки с эстетичным RGB-оформлением.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
красота. все эксемпи режимы работают. так как покупал в пару к ряженке остановился на 6400. 6600 тоже держит но процессор переходит на вторую передачу
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для сборки пк под заказ. все заработало сразу. один момент пришлось в биосе немного покопаться что бы переставала гореть когда комп выключен
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Никита Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает, уже 3 комплект патриков 6600, все берут cl30 6000
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
память супер из коробки 6600 взяла на b650m gaming plus WiFi , r7 7700
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
приехали в целости и в сохранности, проверить не могу, не хватает остальных деталей,но надеюсь что они рабочие


Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6400Mhz (PVVR532G640C32K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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