Описание товара Память оперативная DDR3L Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16LS11/4WP)

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти DDR3L - оптимальное решение для недорогого апгрейда стационарного ПК, ноутбука или компактной системы, где на первом месте стоит стабильность и совместимость. Она подойдет для повседневных задач: работы в офисных приложениях, просмотра веб-страниц с несколькими вкладками и использования нетребовательного программного обеспечения. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео объема в 4 ГБ будет недостаточно, но в паре со второй такой же планкой можно оживить старую систему для комфортной домашней и офисной эксплуатации.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует поколение DDR3 в версии с пониженным напряжением - DDR3L (Low Voltage), что является ключевым фактором совместимости. Он предназначен для установки в материнские платы и ноутбуки, поддерживающие именно DDR3, при этом его рабочее напряжение 1.35В позволяет использовать планку как в слотах стандарта DDR3L, так и, зачастую, в обычных DDR3. Форм-фактор SO-DIMM говорит о том, что это память для ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC, mini-ITX) и моноблоков, и она физически не подойдет для стандартного слота DIMM в обычном системном блоке.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 ГБ. Частота 1600 МГц для платформы DDR3 является сбалансированной и распространенной, обеспечивая достаточную пропускную способность для быстрого отклика системы при работе с документами и в интернете. В реальных сценариях эта скорость позволит избежать неприятных "тормозов" при переключении между легкими программами, однако для серьезной многозадачности или работы с большими наборами данных потребуется больше оперативной памяти, а не только ее высокая частота.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на напряжении 1.35В, что снижает энергопотребление и нагрев, что критически важно для компактных ноутбуков. Тайминги, включая латентность CL11, являются стандартными для частоты 1600 МГц в этом поколении и обеспечивают предсказуемую производительность. Данная планка не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, так как рассчитана на работу на заявленных частотах по умолчанию (JEDEC), что гарантирует максимальную совместимость и стабильность в старых и бюджетных системах без необходимости заходить в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с платформами на процессорах Intel и AMD, использующих слоты SO-DIMM и поддерживающих стандарт DDR3 или DDR3L. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук используют именно это поколение памяти, так как DDR3L несовместима со слотами DDR4 или DDR5. Важно проверить спецификации устройства на максимально поддерживаемый объём на один слот и общий максимальный объём, чтобы апгрейд был успешным.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где важна компактность и гарантированный отвод тепла за счет общей системы вентиляции корпуса. Отсутствие массивного радиатора исключает любые возможные конфликты с элементами конструкции ноутбука или компактного ПК, но и не предусматривает какого-либо декоративного оформления или подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность за счет увеличения пропускной способности, необходимо установить вторую идентичную по характеристикам (объём, частота, тайминги) планку в соответствующий слот. Если вы планируете расширять память в будущем, крайне рекомендуется докупать максимально похожий модуль, а в идеале - такой же, чтобы минимизировать риски нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3L, которое подходит только для соответствующих систем, выпущенных несколько лет назад. Перед покупкой точно убедитесь в поколении памяти, поддерживаемом вашим устройством. Для ноутбуков часто критически важна именно низковольтная версия DDR3L. Помните, что 4 ГБ - это минимальный комфортный объём для современной ОС, поэтому для многозадачности лучше сразу рассматривать комплект из двух планок или модуль большего объёма, если это позволяет материнская плата. Этот модуль - отличный выбор для точечной замены вышедшей из строя планки или недорогого увеличения оперативной памяти в старом ноутбуке или ПК.