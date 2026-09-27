Описание товара Оперативная память Kingspec DDR4 DIMM 8Gb, 3200Mhz (KS3200D4P13508G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в быстром отклике системы при работе с документами, веб-серфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Если ваша цель - бюджетное увеличение объёма ОЗУ в существующей системе на DDR4, эта планка предлагает разумный баланс скорости и стоимости, хотя для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа стоит рассматривать комплекты из двух модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является предыдущим, но всё ещё актуальным и распространённым поколением. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер или сервер, и она физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является стандартным размером для одной планки на сегодняшний день. Частота 3200 МГц - это хороший уровень для платформы DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность данных между памятью и процессором. В реальных сценариях такая скорость положительно скажется на плавности работы в многозадачных средах, уменьшит микро-фризы в играх и ускорит загрузку уровней и текстур, особенно в паре с процессором, поддерживающим такие частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги, такие как CAS Latency (CL), напрямую влияют на задержки при доступе к данным и в сочетании с частотой определяют итоговую отзывчивость подсистемы памяти. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В или 1.35 В для разогнанных профилей. Данный модуль, скорее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить предустановленный профиль с частотой 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами, использующими память DDR4. Это включает в себя процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen на сокетах AM4 и TR4. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4, так как они не взаимозаменяемы с DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота зависит от возможностей чипсета и процессора, поэтому для гарантированной работы на 3200 МГц потребуется соответствующая плата и, возможно, активация профиля XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию модели, данный модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном формате без массивного радиатора. Это упрощает совместимость с любыми, даже самыми крупными башенными кулерами для процессора, что важно при сборке компактных систем. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение остаётся в разумных пределах. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает её практичным и незаметным выбором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому, если вы собираете систему с нуля, стоит рассмотреть комплект из двух идентичных модулей. Установив одну планку, вы сможете в будущем докупить ещё одну для перехода в двухканальный режим, но для лучшей совместимости желательно выбирать модуль той же модели или с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс - это работа на заявленной высокой частоте. Память по умолчанию будет работать на базовой для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц), и для выхода на 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS материнской платы. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает такие частоты. Также помните о несовместимости поколений: модуль DDR4 нельзя установить в слот DDR3 или DDR5. Эта планка - оптимальный бюджетный вариант для увеличения объёма ОЗУ до 16 ГБ в паре с аналогичной или для недорогой одноканальной сборки, но для игровых ПК приоритетом должен быть двухканальный комплект.