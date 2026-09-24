Описание товара Память оперативная Digma DDR4 8GB 3200MHz (DGMAD43200008D)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным решением для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. С объёмом 8 ГБ вы сможете комфортно работать с документами, сёрфить в интернете с множеством вкладок, использовать офисные пакеты и даже запускать некоторые менее требовательные игры. Для современных игровых ПК или рабочих станций для монтажа видео рекомендуется рассматривать комплекты от 16 ГБ и выше, но одна такая планка станет хорошим первым шагом для обновления старой системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DIMM с памятью стандарта DDR4. Это значит, что он предназначен исключительно для настольных компьютеров, оснащённых материнскими платами, имеющими слоты под DDR4. Поколение DDR4 является современным и широко распространённым стандартом, который предлагает более высокие частоты и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3, но физически с ней не совместим.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ и номинальной частотой 3200 МГц. Такой частоты достаточно для обеспечения высокой отзывчивости системы в повседневных задачах и для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно в двухканальном режиме. По сравнению с базовыми модулями на 2400 или 2666 МГц, скорость 3200 МГц может дать ощутимый прирост в производительности в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные тайминги для этой модели, такие как CL (CAS Latency), стоит уточнять в спецификациях, но работа на частоте 3200 МГц, как правило, предполагает сбалансированные задержки для своего класса. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль, скорее всего, использует стандартное для DDR4 напряжение 1.2 В или чуть выше. Для активации частоты 3200 МГц почти наверняка потребуется включить профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой базовой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не только от процессора, но и от чипсета и конкретной модели материнской платы. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша плата официально поддерживает режим работы памяти на частоте 3200 МГц, иначе модуль будет работать на максимальной из поддерживаемых платой скоростей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это отличный выбор для компактных корпусов и систем, где важна совместимость с крупными процессорными кулерами, которые могут нависать над слотами памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах, так как тепловыделение модулей DDR4 при стандартных настройках относительно невелико.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях настоятельно рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для сборки системы с 16 ГБ ОЗУ в двухканале вам потребуется приобрести два идентичных таких модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - это необходимость активации профиля XMP в BIOS для выхода на заявленные 3200 МГц, без этого память будет работать на частоте JEDEC, обычно 2133 или 2400 МГц. Учитывайте, что использование одного модуля (одноканальный режим) заметно ограничивает пропускную способность по сравнению с двумя. Для апгрейда существующей системы старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками (частота, тайминги, вольтаж) к уже установленным, но идеальным вариантом является покупка идентичного. Этот модуль - разумный баланс цены и скорости для начального уровня, но для игрового ПК в 2024 году лучше сразу планировать двухканальную конфигурацию суммарным объёмом не менее 16 ГБ.